63 yaşında gençlere kafa tutuyor: Galatasaray maça davet ederse çok memnun olurum

Futbol oynamanın, spor yapmanın sağlık açısından çok iyi olduğunu ifade eden Kaynak, "Çocuklarıma, torunlarıma da her zaman futbol oynamaya gidin diyorum. Herkesin köyünde, evinde spor yapmasını istiyorum. Spor çok güzel bir şey. Beni futbol oynarken görenlerin bazıları şaşırıyor, bazıları seviniyor, bazıları da laf atıyor ama ben kafaya takmıyorum. Bizim köyde küçükten büyüğe herkes futbol oynamayı seviyor. Bize bir saha yapılırsa çok memnun oluruz." diye konuştu.







