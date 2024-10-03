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Bayrak ve İslam sevdasıyla yola çıktı: 74 yaşında Mehmetçiğe elma dağıttı

Bayrak ve İslam sevdasıyla yola çıktı: 74 yaşında Mehmetçiğe elma dağıttı

19:173/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
AA
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Denizli'de yaşayan 74 yaşındaki Muhammet Yılmaz, Ege Ordusu Komutanlığı'nda görev yapan askerlere dağıtılmak üzere bahçesinden topladığı elmaları İzmir'e getirdi. Yıldız "Şırnak, Hakkari, Van birliklerine, hudut boylarındaki tüm askerlerimize manevi destek vermek için ben bunu şiar edindim. Çünkü sevdamız vatan, bayrak ve İslam olduğu için bana gece uykusu yok, durmak hiç yok. Ta ki şehadet şerbetini içene kadar bu yola devam edeceğim inşallah" dedi.

Yurt içi ve yurt dışında operasyonlara katılan askerlere elma götürmesi nedeniyle "Elmacı dede" olarak tanınan Muhammet Yılmaz, Türk bayrağıyla süslediği minibüsüyle Ege Ordusu Komutanlığı Tuğgeneral Hüdaverdi Ersoy Kışlası önüne geldi.



Muhabire açıklama yapan Yılmaz, askerlere destek olmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.



Ömrü yettiğince askerlerin yanında olmaya devam edeceğini aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:


"Şırnak, Hakkari, Van birliklerine, hudut boylarındaki tüm askerlerimize manevi destek vermek için ben bunu şiar edindim. Çünkü sevdamız vatan, bayrak ve İslam olduğu için bana gece uykusu yok, durmak hiç yok. Ta ki şehadet şerbetini içene kadar bu yola devam edeceğim inşallah. Yaptığım seferler 100'ü, kat ettiğim kilometreler milyonu geçmiştir. Ama Allah'ıma çok şükür hiçbir zaman yolda kalmadım."



Bahçesinde yetişen elmaları soğuk hava deposunda saklayarak kışın da askerlere ikram edebildiğini anlatan Yılmaz, elma bittiğinde de irmik helvası yaparak askerlere götürdüğünü dile getirdi.



Yılmaz, daha sonra kışlaya girerek askerlere dağıtılmak üzere minibüsüyle getirdiği elmaları teslim etti.



#Denizli
#Elma
#Dede
#Mehmetçik

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