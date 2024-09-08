İki gün süren düğün: Ukraynalı doktor Hakkari'ye gelin geldi

Kryvenets de aldıkları karardan çok memnun olduklarını dile getirerek, "Eşim Hakkarili. Aileyi çok sevdim. Herkese çok teşekkür ederim. Beni kendi ailem gibi karşıladılar. Hakkari halkına da ayrıca teşekkür ederim. Herkes çok sıcakkanlı ve misafirperver. Güzel bir şaşkınlık yaşıyorum. Her yerin kendisine göre geleneği var. Buranın halkı geleneklerine sahip çıkıyor. Bunu görmek çok güzel. Hayatımıza Antalya'da devam edeceğiz." diye konuştu.







