Taş taş üstüne sanat: Amasya Üniversitesi öğrencileri 1800 yıllık elma ağacı motifli mozaiğin kopyasını yaptı

Kültürel değerlere sahip çıkmaya çalıştıklarını ve bu doğrultuda çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Yılmaz, "Çalışmada yaklaşık 180 bin taş kullanıldı. Her biri birer santimetre küp boyutlarında kesilmiş doğal taşlar bunlar. Siyah, beyaz, kırmızı, yeşil renklerde olmak üzere doğal taşları kullandık. Bu bölgeden çıkarılan taşlardı bunlar. Taşları özellikle oradaki motiflere uygun olarak yerleştirmeye çalıştık. Motif tamamlandıktan sonra da hazırlanan mozaiğimizi parçalara ayırarak, atölyemizden Taşhan'a transferini yaptık" diye konuştu.







