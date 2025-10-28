Balıkesir Sındırgı merkezli depremde yıkım ve hasar oldu mu sorusu merak kazandı. Balıkesir - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin oluşturduğu hasar ve yıkım havadan görüntülendi. Peki, depremde kaç bina yıkıldı, kaç bina hasar aldı? Yaralı veya ölen vatandaşımız var mı? İşte Balıkesir Sındırgı merkezli depremde yaşanan gelişmelere dair açıklamalar.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, saat 22.48'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Çok sayıda artçı sarsıntının kaydedildiği Sındırgı'da saat 03.42'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre depremin, 6,18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Balıkesir Sındırgı depreminde yıkılan bina var mı? 27 - 28 Ekim Depremde can kaybı yaşandı mı?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde 112 Acil Çağrı Merkezlerine 25 yapı hasarı ihbarı olmak üzere toplam 504 ihbar alındığı bilgisini paylaştı.Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:"Kara yolu ile Sındırgı'ya gidiyoruz. 20 kilometre yolumuz kaldı. Allah'a şükürler olsun depremden etkilenen illerden an itibarıyla gelen can kaybı ihbarı bulunmamaktadır. Cami, spor salonu ve okullar barınma amacıyla vatandaşlarımıza açılmıştır. Balıkesir genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezlerine 25 yapı hasarı ihbarı olmak üzere toplam 504 ihbar alınmıştır. İhbarlar tek tek değerlendirilmektedir."
BALIKESİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar hastanelere 22 kişinin müracaat ettiğini belirterek, "Bunlardan 4'ü taburcu edildi. O panikle ve balkonlardan atlayan, ufak tefek yaralanmaları olan 18 vatandaşımız var. Allah'a şükür onlarla ilgili de hayati tehlikesi olan herhangi bir vatandaşımız mevcut değil." dedi.Yoğun sağanak altında incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi alan Ustaoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.Ustaoğlu, depremin olduğu andan itibaren başta AFAD ve ilgili kurumlar olmak üzere saha çalışmalarına başlandığını anlatarak, "Sındırgı'mızın 75 kırsal mahallesi var. 75 mahallemizde jandarma aracılığıyla muhtarlıklarımızla kurulan irtibatlarda köylerimizde herhangi bir can kaybının olmadığını söylemek istiyorum. Allah'a şükürler olsun. Şu an o konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Sındırgı merkezde daha önce meydana gelen depremde ağır hasarlı olarak tespit edilen ve içinde kimsenin yaşamadığı üç binamız yıkıldı." diye konuştu.
'19 KİŞİ YARALANDI'
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde atlama, düşme gibi nedenlerle yaralanan 19 kişiden 4'ünün taburcu edildiğini, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:"Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, doğrudan deprem kaynaklı bir yaralanma olmamıştır. Atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden kaynaklanan 19 yaralımızın 4'ü tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmiştir. Tüm yaralılarımızın genel sağlık durumları iyi olup, tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."
EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kent genelinde eğitime bir gün ara verildi.Balıkesir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sındırgı ilçesinde 27 Ekim saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.
Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya gibi Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok ilde hissedilen depremin merkez üssü Sındırgı'da sarsıntının neden olduğu hasarın giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Gece boyunca etkili olan sağanağa rağmen ekipler, depremin hemen ardından başlattığı hasar tespiti ve yardım çalışmalarını sabahın ilk ışıklarıyla yoğunlaştırdı.
Havanın aydınlanmasıyla depremin ilçede oluşturduğu hasar, AA ekiplerince dronla görüntülendi.
Deprem nedeniyle Cumhuriyet Meydanı etrafında bulunan 2 bina tamamen yıkılırken bir araç molazların altında kaldı.
Ekiplerin enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürerken, ilçede yaşayanların ihtiyaçları karşılanıyor.
3 BİNA, 1 DÜKKAN YIKILDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CNN Türk'te yaptığı açıklamada 3 bina ve 1 dükkanın yıkıldığını söyledi. Yerlikaya herhangi bir can kaybının olmadığını da ifade etti.Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Önceki depremin ardından boşaltılan 3 bina ve 1 dükkan yıkıldı. Depremin ardından herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Şu ana kadar köylerimizde de yıkılan bir bina olmadı.Jandarmamız birinci tur taramayı bitirdi. Köylerde yıkılan yer yok. Yaşamla ilgili olumsuzluk da yok. Şu ana kadar yapılan taramalara göre can kaybı yok diyebiliriz.Depremde 2’si Akhisar Caddesi, 1’i de Cumhuriyet Meydanı’nda toplam 3 bina yıkıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki yıkılan 2 katlı binanın altında 3 ayrı dükkan olduğu, üst katlarının depo olarak kullanıldığı belirtildi. Akhisar Caddesi’ndeki yıkılan 4’er katlı 2 binanın ise 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde hasar gördükleri için boşaltılıp mühürlendiği ve yıkımlarının yapılmasının beklendiği öğrenildi. (Kadriye SEYMEN- Necip KARATUNA- Zehra BAYKAL/ BALIKESİR, YALOVA, (DHA)