BİM'e aktüel kamerası geliyor! 4 Temmuz Cuma BİM indirimli aktüel kataloğunda yer alacak ürünler belli oldu

BİM’in 4 Temmuz 2025 Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Teknoloji, gıda, temizlik ve ev ürünlerinde dikkat çeken indirimler yer alıyor. Özellikle uygun fiyatlı aksiyon kamerası özellikle gençlerin şimdiden ilgini çekmiş durumda. 4 Temmuz Cuma BİM indirimli aktüel kataloğunda yer alan aktüel kamerası büyük ilgi çekti. Bu cuma bu indirimler kaçmaz... İşte 4 Temmuz Cuma BİM indirimli aktüel kataloğunda yer alacak ürünler...

1 /7 BİM market mağazalarında Temmuz ayı içerisinde satışa sunulacak ilk aktüel kataloglar yayımlandı. 4 Temmuz Cuma günü mağaza raflarında yer alacak ürünler için vatandaşlar araştırmalarını sıklaştırdı. Peki BİM market 4 Temmuz aktüel kataloglarında hangi ürünler satışa çıkacak?

2 /7 BİM 4 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU X3 Aksiyon Kamerası 14.500 TL LG 55'' TV 29.900 TL Samsung Galaxy S21 FE Cep Telefonu 15.990 TL Çay Makinesi 1.490 TL Dikey Süpürge 1.590 TL









3 /7 Metal Tepsili Çerezlik Seti 119 TL Otomatik Temizlik Seti 349 TL Deterjan Hazneli Bulaşık Süngeri 99 TL 3 Katlı Tekerlekli Düzenleyici 189 TL Dikey Süpürge 1.590 TL Saç Kurutma Makinesi 749 TL Şarjlı Masaüstü Fan 349 TL 12 L Aşure Tenceresi 829 TL Cam Dondurma/Tatlı Kasesi 109 TL Cam Saklama Kabı 19 TL Pasta/Börek Taşıma Kabı 129 TL Katlanır Süzgeç 39 TL Makyaj Organizeri 75 TL Fırça Çeşitleri 19 TL Rattan Koltuk 799 TL Lotus Koltuk 749 TL Zeugma Rattan Masa 1.099 TL

4 /7 Basamaklı Tabure 249 TL Kirli Sepetli Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL Ekmeklikli Mutfak Dolabı 1.399 TL Püsküllü Kırlent 169 TL Pipetli Termos 549 TL Işıklı Scooter 699 TL Siyah Ledli Dekoratif Büyük Ev 179 TL Salıncak 499 TL Dekoratif Mandallar 26 TL Cırt Cırtlı Tuvalet Eğitimi Kitabı 249 TL Oyuncak Kamyonlar 299 TL

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