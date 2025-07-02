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BİM'e aktüel kamerası geliyor! 4 Temmuz Cuma BİM indirimli aktüel kataloğunda yer alacak ürünler belli oldu

BİM'e aktüel kamerası geliyor! 4 Temmuz Cuma BİM indirimli aktüel kataloğunda yer alacak ürünler belli oldu

15:072/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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BİM’in 4 Temmuz 2025 Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Teknoloji, gıda, temizlik ve ev ürünlerinde dikkat çeken indirimler yer alıyor. Özellikle uygun fiyatlı aksiyon kamerası özellikle gençlerin şimdiden ilgini çekmiş durumda. 4 Temmuz Cuma BİM indirimli aktüel kataloğunda yer alan aktüel kamerası büyük ilgi çekti. Bu cuma bu indirimler kaçmaz... İşte 4 Temmuz Cuma BİM indirimli aktüel kataloğunda yer alacak ürünler...

BİM market mağazalarında Temmuz ayı içerisinde satışa sunulacak ilk aktüel kataloglar yayımlandı. 4 Temmuz Cuma günü mağaza raflarında yer alacak ürünler için vatandaşlar araştırmalarını sıklaştırdı. Peki BİM market 4 Temmuz aktüel kataloglarında hangi ürünler satışa çıkacak?

BİM 4 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU

X3 Aksiyon Kamerası 14.500 TL

LG 55'' TV 29.900 TL

Samsung Galaxy S21 FE Cep Telefonu 15.990 TL

Çay Makinesi 1.490 TL

Dikey Süpürge 1.590 TL





Metal Tepsili Çerezlik Seti 119 TL

Otomatik Temizlik Seti 349 TL

Deterjan Hazneli Bulaşık Süngeri 99 TL

3 Katlı Tekerlekli Düzenleyici 189 TL

Dikey Süpürge 1.590 TL

Saç Kurutma Makinesi 749 TL

Şarjlı Masaüstü Fan 349 TL

12 L Aşure Tenceresi 829 TL

Cam Dondurma/Tatlı Kasesi 109 TL

Cam Saklama Kabı 19 TL

Pasta/Börek Taşıma Kabı 129 TL

Katlanır Süzgeç 39 TL

Makyaj Organizeri 75 TL

Fırça Çeşitleri 19 TL

Rattan Koltuk 799 TL

Lotus Koltuk 749 TL

Zeugma Rattan Masa 1.099 TL

Basamaklı Tabure 249 TL

Kirli Sepetli Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL

Ekmeklikli Mutfak Dolabı 1.399 TL

Püsküllü Kırlent 169 TL

Pipetli Termos 549 TL

Işıklı Scooter 699 TL

Siyah Ledli Dekoratif Büyük Ev 179 TL

Salıncak 499 TL

Dekoratif Mandallar 26 TL

Cırt Cırtlı Tuvalet Eğitimi Kitabı 249 TL

Oyuncak Kamyonlar 299 TL

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