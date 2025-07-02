BİM'e aktüel kamerası geliyor! 4 Temmuz Cuma BİM indirimli aktüel kataloğunda yer alacak ürünler belli oldu

BİM’in 4 Temmuz 2025 Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Teknoloji, gıda, temizlik ve ev ürünlerinde dikkat çeken indirimler yer alıyor. Özellikle uygun fiyatlı aksiyon kamerası özellikle gençlerin şimdiden ilgini çekmiş durumda. 4 Temmuz Cuma BİM indirimli aktüel kataloğunda yer alan aktüel kamerası büyük ilgi çekti. Bu cuma bu indirimler kaçmaz... İşte 4 Temmuz Cuma BİM indirimli aktüel kataloğunda yer alacak ürünler...
BİM market mağazalarında Temmuz ayı içerisinde satışa sunulacak ilk aktüel kataloglar yayımlandı. 4 Temmuz Cuma günü mağaza raflarında yer alacak ürünler için vatandaşlar araştırmalarını sıklaştırdı. Peki BİM market 4 Temmuz aktüel kataloglarında hangi ürünler satışa çıkacak?
BİM 4 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU
X3 Aksiyon Kamerası 14.500 TL
LG 55'' TV 29.900 TL
Samsung Galaxy S21 FE Cep Telefonu 15.990 TL
Çay Makinesi 1.490 TL
Dikey Süpürge 1.590 TL
Metal Tepsili Çerezlik Seti 119 TL
Otomatik Temizlik Seti 349 TL
Deterjan Hazneli Bulaşık Süngeri 99 TL
3 Katlı Tekerlekli Düzenleyici 189 TL
Dikey Süpürge 1.590 TL
Saç Kurutma Makinesi 749 TL
Şarjlı Masaüstü Fan 349 TL
12 L Aşure Tenceresi 829 TL
Cam Dondurma/Tatlı Kasesi 109 TL
Cam Saklama Kabı 19 TL
Pasta/Börek Taşıma Kabı 129 TL
Katlanır Süzgeç 39 TL
Makyaj Organizeri 75 TL
Fırça Çeşitleri 19 TL
Rattan Koltuk 799 TL
Lotus Koltuk 749 TL
Zeugma Rattan Masa 1.099 TL
Basamaklı Tabure 249 TL
Kirli Sepetli Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL
Ekmeklikli Mutfak Dolabı 1.399 TL
Püsküllü Kırlent 169 TL
Pipetli Termos 549 TL
Işıklı Scooter 699 TL
Siyah Ledli Dekoratif Büyük Ev 179 TL
Salıncak 499 TL
Dekoratif Mandallar 26 TL
Cırt Cırtlı Tuvalet Eğitimi Kitabı 249 TL
Oyuncak Kamyonlar 299 TL