EMEKLİ SON DAKİKA TEMMUZ ZAMMI: 5 aylık oran için tarih netleşti! Zamlı maaşlar tek tek hesaplandı

En düşük emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar olacak? sorusunun yanıtını bekleyen milyonlar, Mayıs ayı enflasyon verilerine odaklandı. 3 Haziran'da açıklanacak ve kritik bir dönüm noktası olacak olan Mayıs TÜFE verisi ile 5 aylık enflasyon farkı netleşecek. Peki, 5 aylık memur enflasyon farkı ne kadar olacak? Temmuz zammı için en güncel hesaplamalar ortaya çıktı. İşte memur ve emekliler için meslek meslek zamlı maaş tablosu...

1 / 14 Temmuz ayı için zam beklentileri artıyor. Emekli maaşları ve memur maaşları, yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranlarına göre yeniden belirlenecek. Artan refah ve seyyanen zamlarla birlikte maaşlarda daha yüksek artışlar bekleniyor. Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da alacaklar. Emekli maaşları ne kadar yükselecek? Memurlar enflasyon farkından ne kadar kazanç elde edecekler? Detaylar haberimizde…

2 / 14 SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İLE MEMURLARIN 4 AYLIK ZAMMI KESİNLEŞTİ Enflasyon Ocak'ta yüzde 6,70, Şubat’ta yüzde 4,53, Mart ayında yüzde 3,16 ve Nisan ayında da yüzde 3,18 olarak açıklanmıştı. Böylece 4 aylık enflasyonda kimin ne kadar zammı garantilediği de ortaya çıktı.

3 / 14 • 4 aylık enflasyon: Yüzde 18,72 • 4 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 18,72 • 4 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 3,23 • 4 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10 • 4 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 13,56

4 / 14 MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NETLEŞTİ Haziran itibarıyla başlaması planlanan dezenflasyon süreci öncesi yıllık enflasyonda zirvenin görüleceği ay geldi. Anadolu Ajansı'nın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Haziran Pazartesi günü açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi bugün duyuruldu.

5 / 14 Ankete 15 ekonomist katıldı. Buna göre, Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 75'e yaklaşacak. Aylık artışın ise yüzde 3,04 çıkması bekleniyor.

6 / 14 5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI NE OLACAK? Mayıs ayı için yüzde 3,04’lük enflasyonun gerçekleşmesi durumunda tablo aşağıdaki gibi olacak: • 5 aylık enflasyon: Yüzde 22,33 • 5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 22,33 • 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 6,38 • 5 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10 • 5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17,02

7 / 14 TEMMUZ ZAMMINDA İPUCU MERKEZ BANKASI’NDAN Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı veriler ışığında 6 aylık enflasyonun yüzde 25,46 gelmesi bekleniyor. Bu rakam SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammını yansıtıyor. Memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme dahil hesap yapıldığında zam oranının yüzde 20,02 gelmesi bekleniyor.

8 / 14 EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI Tüm rakamlara bakıldığında 32.860 TL olan en düşük memur maaşının Mayıs ayında yüzde 17,02’lik artış ile 38.452 lira olarak garantilenmesi bekleniyor. Nihai zammın ise yüzde 20,02’lik artış sonrası 39.438 liraya ulaşabileceği hesaplanıyor.

9 / 14 Ortalama memur maaşları da Temmuz'da 44.000 – 44.500 TL seviyesine yükselecek. Bekar bir memurun şu an aldığı 30.372 liralık maaşı da 6 ayın sonunda 36.452 lira olacak.

10 / 14 Şu anda en düşük memur emeklisi maaşı da 14.740 TL olarak yatırılıyor. 5 aylık beklenen artış sonucunda rakamın 17.248 TL’yi, 6 aylık beklenen artış ile de 17.690 TL’yi bulması bekleniyor.

11 / 14 BAĞ-KUR VE SSK EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? Şu an 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli kök aylık rakamının da Temmuz ayı ile güncellenmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşı için birçok formül konuşuluyor.

12 / 14 Ancak en düşük kök aylıkların 6 aylık enflasyon oranı kadar artması ve geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi refah payı da eklenerek rakamın belirlenmesi en öne çıkan formül arasında yer alıyor. Bu yıl refah payının daha düşük bir oranda tutulması ihtimali bulunurken rakamın ise 12.500 TL ile 15.000 TL arasında olacağı tahmin ediliyor.

13 / 14 ZAMLI MAAŞLAR İÇİN ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU Memur ve memur emeklileri maaşlarını her ayın 1’i ila 5’i arasında alıyor. Ancak Temmuz ayı enflasyonu 3 Temmuz’da açıklanacak. Bu nedenle Emekli Sandığı emeklileri ile memurlar maaşlarını zamsız olarak hesaplarında görecek. Memurların enflasyondan doğan maaş farklarını ay bitmeden ileri bir tarihte hesaplarında görmesi bekleniyor.