Kandıralı Ferdi' lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen tutuklandı. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, "konut dokunulmazlığı ihlali"ne ilişkin davada aldığı 3 yıl 6 ay hapse çarptırılan sosyal medya fenomeni Ferdi Gülezen yakalanıp cezaevine konuldu. Peki Kandıralı Ferdi kimdir, ne iş yapıyor?
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, "konut dokunulmazlığı ihlali"ne ilişkin davada aldığı 3 yıl 6 ay hapse çarptırılan sosyal medya fenomeni Ferdi Gülezen yakalanıp cezaevine konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2016 yılında konut dokunulmazlığı ihlali yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 6 ay hapse çarptırılan ve söz konusu hüküm Yargıtayca onanan "Kandıralı Ferdi" olarak bilinen sosyal medya fenomeni Ferdi Gülezen'in (28) ilçede olduğunu tespit etti.
Kandıralı Ferdi tutuklandı mı?
Kandıralı Ferdi, jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Peki Kandıralı Ferdi kimdir?
Kandıralı Ferdi kimdir?
Kandıralı Ferdi, gerçek adıyla Ferdi Gülezen, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan ve şarkıları kendine özgü bir şekilde yanlış söyleyerek sosyal medyada ün kazanan bir fenomen.
Kendini "sıfır dil bilen adam" ve "şarkıları unutturan adam" olarak tanıtan Ferdi, 27 yaşında.
Sosyal medyada paylaştığı videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Ferdi, özellikle ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile yaptığı yayınla dikkat çekti. Bu yayında, Ortaç'ın "İki Deli" şarkısını kendine has bir yorumla seslendirmiş ve ünlü şarkıcıyı şaşırttı.
18 yaşında verdiği bir röportajda, "Şarkı söylemeyi çok seviyorum. En büyük hayalim okumak, öğrenmek, şarkı söylemek. Şarkıcı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.