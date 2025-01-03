Sosyal medyada paylaştığı videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Ferdi, özellikle ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile yaptığı yayınla dikkat çekti. Bu yayında, Ortaç'ın "İki Deli" şarkısını kendine has bir yorumla seslendirmiş ve ünlü şarkıcıyı şaşırttı.

18 yaşında verdiği bir röportajda, "Şarkı söylemeyi çok seviyorum. En büyük hayalim okumak, öğrenmek, şarkı söylemek. Şarkıcı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.