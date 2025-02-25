Kriptoda yeni dönem: 15 bin lira sınırı getirildi

Kripto paralarda yeni dönem başladı. 15 bin liranın üzerindeki işlemlerde kimlik bilgileri zorunlu hale geldi. Kimlik bilgisi olmayan hesapların da nisan ayında dondurulacağı açıklandı. İşte kripto para düzenlemesindeki son gelişmeler.
NTV'de yer alan habere göre, kripto para transferlerini düzenleyen uygulamalar bugün itibarıyla resmen aktif hale geldi.
Kripto varlık transferleri, suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmelik 25 Aralık 2024'te Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.
Söz konusu değişikliklere uyum için 2 aylık süre tanınmış ve 25 Şubat itibarıyla uygulanmasına karar verilmişti.
HANGİ BİLGİLER ZORUNLU OLACAK?
Bugün itibarıyla 15 bin liranın üzerindeki işlemlerde kimlik bilgileri zorunlu olacak.
Kripto varlık transferlerinde gönderenin isim, ticaret siciline kayıtlı kişinin unvanı, diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam adı, cüzdan adresi alınacak.
Cüzdan adresi olmayan durumlarda işlemle ilgili referans numarası, adres veya doğum yeri, vatandaşlık numarası, müşteri numarası, pasaport numarası ya da vergi kimlik numarası gibi göndereni belirlemeye yarayan bilgilerden en az birine yer verilmesi zorunlu olacak. Bilgilerin doğruluğu ayrıca teyit edilecek.
Herhangi bir kripto varlık hizmet sağlayıcı nezdinde kayıtlı olmayan bir cüzdan adresine gönderilen veya böyle bir adresten alınan kripto varlık transferlerinde de transfere taraf olan müşteriden, bu bilgilerden en az birine ilişkin beyan alınacak.
15 BİN LİRANIN ALTINDAKİ İŞLEMLERE ZORUNLULUK VAR MI?
15 bin liranın altındaki işlemlerde alıcı veya gönderici tarafların isim, ticaret siciline kayıtlı kişinin unvanı, diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam adı, cüzdan adresi alınacak. Cüzdan adresi veya referans numarası yer verilecek.
Ancak kripto varlık hizmet sağlayıcılar için bu bilgilerin alınması zorunlu olmayacak.
RİSKLİ İŞLEM SINIRLANDIRILACAK
Uygulamada risk temelli yaklaşım çerçevesinde müşteriden, transferin tarafları hakkında ilave bilgi ve belge talep edilecek.
Yeterli bilgi elde edilememesi durumunda transferin gerçekleştirilmemesi veya söz konusu finansal kuruluşla yapılan işlemlerin sınırlandırılması ya da iş ilişkisine son verilmesi hususları göz önünde bulundurulacak.
KİMLİKSİZ HESAPLAR KAPATILIYOR
Öte yandan kripto para borsası Binance, kullanıcılarına konu ile ilgili bir mail gönderdi.
Binance'in açıklamasında 25 Nisan tarihine kadar kimliksiz hesapların kapatılacağı bildirildi.
Buna göre kimlik doğrulama sürecini tamamlamayan kullanıcıların açık pozisyonları kapatılacak. Hesaplardan para gönderme-çekme dahil hiçbir işlem gerçekleştirilemeyecek. Kullanıcılar, kimlik doğrulama süreçlerinin ardından hesaplarına erişebilecek.
Bitcoin'in fiyatı küresel ekonomideki belirsizliklerle yüzde 6'dan fazla düştü
Bitcoin'in fiyatı, ABD yönetiminin izlediği ticaret politikasının yarattığı küresel belirsizlikler nedeniyle yüzde 6'dan fazla düşerek, 90 bin doların altına geriledi.
Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 7,51 azalarak, 2 trilyon 910 milyar dolara geriledi.
En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, son 24 saatte satış baskısıyla yüzde 6,08 düşerek, TSİ 11.20 itibarıyla 89 bin 929 dolara indi. Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 5,64 düzeyinde oldu.
Piyasa değeri bakımından 2'inci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 10,98 değer kaybederek, 2 bin 408 dolara geriledi.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulayacağı politikalara yönelik enflasyonist endişelerin ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadeleyi beklenenden daha uzun sürede tamamlayabileceği beklentisinin kripto paralar gibi riskli varlıklarda satış baskısı yarattığını belirtiyor.
Kripto para borsası Bybit'teki bir Ethereum soğuk cüzdan kontrolünün ele geçirilmesi ve yaklaşık 1,5 milyar dolar değerindeki varlıkların bilinmeyen bir adrese aktarılmasının da piyasada endişe yarattığına işaret ediliyor.