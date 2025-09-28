Kütahya depremi olumsuz durum var mı yıkılan bina oldu mu?

Depremin merkez üssü Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, açıklama yaptı. Aktulun, "İlçede eski yapılarımız mevcut. Şu an ekipler sahada. Halk panik içerisinde." dedi. Prof. Dr. Okan Tüysüz, şu yorumda bulundu:

"İlk veriler genellikle farklı olabiliyor. Deprem Simav'ın kuzeyi civarında oldu. Bu bölgede yüzeyde diri bir fay yok. Bu bölgede olan depremin kaynağı konusunda elimizde henüz bilgi yok. 5,7'nin ardından 5'e varan artçıların olması mümkün. Bölgede stres artışı var."