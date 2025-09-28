Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59’da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul, Bursa, İzmir ve çevre illerde hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından olumsuz bir durum yaşanıp yaşanmadığına ilişkin konuştu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Simav merkezli depreme ilişkin açıklama yaptı. Buna göre depremin merkez üssü Simav. Sarsıntı yerin8.46 km derinliğinde gerçekleşti.
Kütahya depremi olumsuz durum var mı yıkılan bina oldu mu?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
Kütahya Valisi Musa Işın, depremin ardından "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadık" dedi.
Depremin merkez üssü Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, açıklama yaptı. Aktulun, "İlçede eski yapılarımız mevcut. Şu an ekipler sahada. Halk panik içerisinde." dedi. Prof. Dr. Okan Tüysüz, şu yorumda bulundu:
"İlk veriler genellikle farklı olabiliyor. Deprem Simav'ın kuzeyi civarında oldu. Bu bölgede yüzeyde diri bir fay yok. Bu bölgede olan depremin kaynağı konusunda elimizde henüz bilgi yok. 5,7'nin ardından 5'e varan artçıların olması mümkün. Bölgede stres artışı var."
Şener Üşümezsoy Kütahya Simav depremini bildi mi?
Prof. Dr. Üşümezsoy’un 6 gün önce yaptığı “Asıl deprem Kütahya’nın Simav ilçesinde bekleniyor” uyarısı yaşanan sarsıntının ardından yeniden gündeme geldi.
Deprem tartışmaları gündemdeyken, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dikkat çekici bir uyarıda bulunmuştu. Üşümezsoy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Simav Fayı ile ilgili uyarı yapmıştı. Üşümezsoy, Simav Fayı'nın hala enerji barındırdığını ve 6.5–6.8 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu söylemişti.
Üşümezsoy, Sındırgı’da büyük bir risk olmadığını belirttikten sonra dikkatleri Simav Fayına çevirdi. “Asıl tehlike Sındırgı’da değil, sessizliğini koruyan Simav Fayı’ndadır. Bu fay hala enerji barındırıyor ve 6.5–6.8 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeline sahip. Gediz, Demirci ve Sındırgı fayları enerjisini boşalttı, ama Simav henüz kırılmadı. Riskli olan yer burasıdır.”
Deprem dinamiklerini anlaşılır kılmak için bir benzetme yapan Üşümezsoy, fay hatlarını “ampul”e benzetti: “Gediz, Demirci, Simav ve Sındırgı faylarını birer ampul gibi düşünün. 1971’de Gediz 7.1’lik depremle kırıldı, yani ilk ampul yandı. 1965’te Demirci 6.4’lük depremle kırıldı, ikinci ampul de yandı.
2011’de Simav’da 5.9 büyüklüğünde deprem oldu, ama ampul sadece sönük bir ışık verdi, tamamen yanmadı. Son olarak Sındırgı kırıldı ve o da bitti. Şimdi geriye sadece yanmamış tek bir ampul kaldı: Simav Fayı. Risk işte burada.”