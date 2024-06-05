"Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı 2024? 4C Emekli Sandığı maaşları erken yatar mı, ödenir mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na çok az bir zaman kala, memur ve emekli maaşı ödemelerinin yapılacağı tarih merak ediliyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonrasında, maaşların yatırılacağı tarih belli olmuştu. 2024 Kurban Bayramı öncesinde ise maaşların ödeneceği tarih sorgulanmaya başladı. Peki Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı 2024? 4C Emekli Sandığı maaşları erken yatar mı, ödenir mi?



