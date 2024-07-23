Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı, döviz kurları ve altın fiyatları dahil olmak üzere birçok finansal piyasayı etkileyen önemli bir faktördür. Enflasyon beklentilerinin gerilemeye başladığı bir dönemde TCMB'nin alacağı kararlar merak ediliyor. Merkezin son faiz kararı ve dolar ve altın fiyatları üzerindeki etkisi de yatırımcının takibinde. Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanacak. Peki Merkez Bankası faiz karanını ne yaptı? Merkez Bankası faizi düşürdü mü sabit mi bıraktı? Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

1 / 7 Merkez Bankası'nın faiz kararı, ekonominin en önemli göstergelerinden biridir ve finansal piyasaları doğrudan etkiler. Bu nedenle, yatırımcılar, iş dünyası ve halk için büyük önem taşır. Faiz oranları, enflasyonu kontrol etmenin en önemli araçlarından biridir. Merkez Bankası, faizleri artırarak para arzını kontrol altına alarak enflasyonu düşürmeyi amaçlar. Peki Merkez Bankası faiz karanını ne yaptı? Merkez Bankası faizi düşürdü mü sabit mi bıraktı? Faiz kararı açıklandı mı?

2 / 7 Faiz oranları, döviz kurunu da etkileyebilir. Yüksek faiz oranları, yerli para birimini güçlendirirken, düşük faiz oranları yerli para birimini zayıflatabilir. Bundan dolayı da Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.

3 / 7 Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak, saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, nisan ve mayıs ayında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de sabit tutmuştu.



4 / 7 Merkez Bankası faiz karanını ne yaptı? TCMB faizi düşürdü mü sabit mi bıraktı? Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu. Ekonomistler, politika faizinin bu ay yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağına kesin gözüyle bakıyor. Yıl sonundan önce ilk faiz indiriminin geleceğine yönelik beklentiler de devam ediyor. Merkez Bankası (FED-TCMB) faizi sabit tutarsa dolar, euro, altın ne olur, yükselir mi düşer mi? Detaylar için tıklayın

5 / 7 Enflasyon beklentileri geriliyor Enflasyon beklentilerinde de gerileme sürüyor. Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e geriledi. Temmuz ayı beklentisi ise 2,41'den yüzde 2,77'ye yükseldi. Vatandaşın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 90'ın üzerinde seyrediyor.

6 / 7 TCMB'nin 2024 yılı için enflasyon tahmini ise yüzde 38 olarak belirlenmişti. Enflasyon, haziranda aylık bazda yüzde 1,64 artış göstermişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 71,6 olarak gerçeklemişti.