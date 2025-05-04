Sırrı Süreyya Önder için AKM’de anma töreni çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür'e saldırı gerçekleşti. Saldırgan, Özgür Özel'e tokat attı. Saldırgan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Peki Özgür Özel'e kim saldırdı? Saldırgan kim çıktı kimliği belli oldu mu?
Hayatını kaybeden DEM milletvekili Sırrı Süreyya Önder için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Tören çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir saldırı düzenlendi. Saldırgan, Özgür Özel'e tokat attı. Yakın korumalar müdahale ederek şahsı uzaklaştırdı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen AKM’deki törenin çıkışında saldırıya uğradı. Özgür Özel'in anma töreni sonrası protokolün çıkış kapısından AKM'den ayrıldığı anda bir saldırı yaşandı. Yumruklu saldırının ardından saldırgan gözaltına alındı.
Saldırı sonrası Özgür Özel'in kafasını ve yüzünü tuttuğu görülürken Özel olay yerinden hızla uzaklaştırıldı.
AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ
AK Parti Sözücü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sn Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.
DEM PARTİ: DERHAL AÇIĞA ÇIKARILMALI
DEM Parti'den yapılan ilk açıklamada, " "Özgür Özel’e yönelik alçakça saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. İlgilileri bu provokasyonu derhal açığa çıkarmaya davet ediyoruz." denildi.
ÖZGÜR ÖZEL'E SALDIRAN GÖZALTINA ALINDI MI?
Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır."
Özgür Özel’e saldıran S.T kimdir?
Özgür Özel’e saldırıyı gerçekleştiren saldırgan S.T’nin cinayet suçundan sabıkası olduğu öğrenildi. S.T’nin 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde silahla yaraladığı iki çocuğunu bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. S.T’nin ayrıca cinayetlerden önce aile içi şiddet, cinsel taciz, esrar içmek ve satmak, polise mukavemetten birçok kez gözaltına alındığı öğrenildi.
İşte Özgür Özel'e yapılan saldırının görüntüsü.