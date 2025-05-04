Özgür Özel’e saldıran S.T kimdir?

Özgür Özel’e saldırıyı gerçekleştiren saldırgan S.T’nin cinayet suçundan sabıkası olduğu öğrenildi. S.T’nin 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde silahla yaraladığı iki çocuğunu bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. S.T’nin ayrıca cinayetlerden önce aile içi şiddet, cinsel taciz, esrar içmek ve satmak, polise mukavemetten birçok kez gözaltına alındığı öğrenildi.