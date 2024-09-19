Merkez Bankası Faizi Düşürürse Altın ve Dolar Ne Olur?

Eğer Merkez Bankası faiz oranlarını düşürme kararı alırsa, bu durum genellikle TL'nin değer kaybetmesine ve döviz kurlarının yükselmesine yol açar. Faiz indirimi, yatırımcıların TL’den kaçarak dövize yönelmesine neden olabilir. Bu da doların yükselmesine sebep olur. Altın fiyatları ise, faiz indirimiyle birlikte yükselişe geçebilir. Düşük faiz oranları, altını daha cazip bir yatırım aracı haline getirir çünkü altının fırsat maliyeti düşer.