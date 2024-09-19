FED faiz indirimi kararından sonra bugün gözler Merkez Bankası’nın (TCMB) saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararında olacak. Peki TCMB faizi ne yapar indirir mi? Fed'in ardından Merkez Bankası da faizi düşürürse ne olur? Merkez Bankası faizi düşürürse altın, dolar, borsa ne olur? İşte detaylar.
ABD Merkez Bankası (Fed), eylül ayı toplantısında politika faizini 50 baz puan indirdi. FED’in faiz indirimi sonrası piyasada gözler bu kez TCMB’nin eylül ayı faiz kararına çevrildi. Peki Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman yapılacak? TCMB faizi indirir mi? İşte Eylül ayı TCMB faiz toplantı tarihi ve Merkez Bankası faiz kararı beklentisine ilişin detaylar.
Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bir kez daha faiz kararını belirlemek üzere Fatih Karahan başkanlığında bir araya gelecek. Merkez Bankası eylül ayı faiz kararı, 19 Eylül 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.
Merkez Bankası TCMB faizi indirir mi, beklenti ne yönde?
TCMB'nin 19 Eylül Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 2'si yüzde 47,5, 1'i yüzde 46,5 ve 5'i yüzde 45 olacağını öngördü. Merkez Bankası, son toplantısında politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Böylece faiz üst üste beşinci ayda sabit kalmış oldu.
Merkez Bankası Faizi Düşürürse Altın ve Dolar Ne Olur?
Eğer Merkez Bankası faiz oranlarını düşürme kararı alırsa, bu durum genellikle TL'nin değer kaybetmesine ve döviz kurlarının yükselmesine yol açar. Faiz indirimi, yatırımcıların TL’den kaçarak dövize yönelmesine neden olabilir. Bu da doların yükselmesine sebep olur. Altın fiyatları ise, faiz indirimiyle birlikte yükselişe geçebilir. Düşük faiz oranları, altını daha cazip bir yatırım aracı haline getirir çünkü altının fırsat maliyeti düşer.
Yani, yatırımcılar altın tutmanın getirisini, faiz gelirine tercih edebilirler. Borsa açısından faiz indirimi genellikle pozitif bir etki yaratır. Düşük faiz ortamı, şirketlerin borçlanma maliyetlerini azaltır ve ekonomik aktivitenin canlanmasına katkıda bulunur. Bu durum, borsada yükselişlere neden olabilir. Ancak, döviz kurlarındaki oynaklık ve enflasyon baskısı, bu olumlu etkiyi sınırlayabilir.