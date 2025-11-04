TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi için geri sayım başladı. Başvurular 10 Kasım’da başlayacak ve 19 Aralık’a kadar devam edecek. Proje ile 500 bin vatandaş uygun taksitlerle ev sahibi olabilecek. TOKİ konutları 1+1 ve 2+1 tipinde olacak. Projede hem İstanbul hem de Anadolu illerinde farklı fiyatlandırma ve taksit imkanları sunulacak. Taksitler 6 bin 750 TL’den başlayacak. 2+1 dairelerde taksitler 8 bin 250 TL ile 9 bin 938 TL arasında değişecek. 81 ilde ve ilçelerde inşa edilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı belli oldu. Peki TOKİ hangi ilçede ev yapacak? İşte TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin olduğu ilçeler.

1 /57 Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konut hayata geçirilecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak. Yüzyılın Konut Projesi'nin illere göre dağılımı belli oldu. Peki TOKİ hangi ilçede ev yapacak? İşte TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin olduğu ilçeler.

2 /57 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Konutlar 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu. Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak. İşte TOKİ sosyal konut ilçeler ve konut sayısı.

