YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyiş devam ederken, sınav giriş belgeleri de öğrencilerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınav, 21-22 Haziran tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav günü sınav giriş belgeleri ve kimlikleri olmadan salona alınmayacak. Bu nedenle “YKS sınav yerleri açıklandı mı?” sorusu büyük merak konusu. İşte, sınav giriş belgelerine dair merak edilen detaylar…
Milyonlarca üniversite adayı, 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS için geri sayıma başladı. Üç oturum şeklinde uygulanacak sınav öncesinde, adayların en çok merak ettiği konuların başında sınav giriş belgeleri geliyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı giriş belgeleri sayesinde sınava nerede gireceklerini öğrenecek olan öğrenciler, belgelerin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu?
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçmiş yıllardaki ÖSYM uygulamalarına bakıldığında, YKS sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10-15 gün önce erişime açılıyor. Bu bilgiler ışığında, 2025 YKS sınav yerlerinin Haziran ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.
ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sınav yerleri görüntülenebilecek.
YKS NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre:
Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025 Pazar
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde erişime açılacak.
YKS GİRİŞ BELGELERİNDE NELER OLACAK?
YKS sınav giriş belgesi üzerinde adayın:
Sınava gireceği bina, salon ve sıra bilgisi
Sınav saati ve oturum bilgisi
Fotoğrafı ve kimlik bilgileri yer alacak.
Adayların sınav günü bu belgeyi yanlarında bulundurmaları ve kimlik belgeleriyle birlikte sınav yerine gelmeleri zorunludur.