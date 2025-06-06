YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Milyonlarca üniversite adayı, 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS için geri sayıma başladı. Üç oturum şeklinde uygulanacak sınav öncesinde, adayların en çok merak ettiği konuların başında sınav giriş belgeleri geliyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı giriş belgeleri sayesinde sınava nerede gireceklerini öğrenecek olan öğrenciler, belgelerin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu?