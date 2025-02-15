Beşiktaş’ın Florian Neuhaus transferi neden iptal oldu?

Virkus, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Beşiktaş’ın önerisinin kulübü ve futbolcuyu tatmin etmediğini belirtti. "Biz her gelen teklifi değerlendiririz ama oyuncularımızı ucuza satmayız!" diyen Virkus, Beşiktaş’ın teklifinin "saygısız ve hatta gülünç" olduğunu ifade etti.



