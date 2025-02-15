Beşiktaş’ta kış transfer döneminin son gününde transferi iptal olan Florian Neuhaus’un formasını giydiği Mönchengladbach'ın sportif direktöründen açıklama geldi. Siyah-beyazlılar 27 yaşındaki futbolcu ile prensipte anlaşmıştı ancak son anda anlaşma iptal edildi. Peki, Beşiktaş’ın Florian Neuhaus transferi neden iptal oldu? İşte sorunun cevabı.
Süper Lig'de transfer döneminin bitmesine bir gün kala, Borussia Mönchengladbach'ın orta saha oyuncusu Florian Neuhaus'un Beşiktaş'a kiralanması büyük ölçüde kesinleşmiş gibi görünüyordu.
27 yaşındaki futbolcunun transfer için prensipte olumlu yanıt verdiği bildirildi. Ancak son anda beklenmedik bir gelişme yaşandı ve anlaşma iptal edildi.
Başlangıçta, Neuhaus’un Bundesliga’da Frankfurt’a karşı oynadığı maçta ilk 11'de yer almasının fikrini değiştirdiği düşünülüyordu.
Ancak, Borussia Mönchengladbach’ın sportif direktörü Roland Virkus, transferin iptalinin sadece futbolcunun kararı olmadığını, Beşiktaş'ın sunduğu teklifin de büyük bir etken olduğunu açıkladı.
Virkus, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Beşiktaş’ın önerisinin kulübü ve futbolcuyu tatmin etmediğini belirtti. "Biz her gelen teklifi değerlendiririz ama oyuncularımızı ucuza satmayız!" diyen Virkus, Beşiktaş’ın teklifinin "saygısız ve hatta gülünç" olduğunu ifade etti.
Alman basınında çıkan haberlere göre, Beşiktaş, Neuhaus için herhangi bir kiralama ücreti ödemek istemediği gibi, futbolcunun maaşının bir kısmını da üstlenmeye yanaşmadı.
Virkus, Beşiktaş’ın teklifiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Beşiktaş’tan gelen teklif, medyada yazılanların çok altındaydı. Açıkçası, böyle bir öneriyi ciddiye alıp tartışmamıza bile gerek yoktu."
Beşiktaş’ın bu denli düşük bir teklif yapmasını nasıl değerlendirdiği sorulduğunda ise, Virkus sadece omuz silkerek "Bunu kulübe sormak lazım, benim söyleyecek bir şeyim yok" yanıtını verdi.