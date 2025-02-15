Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş’ın Florian Neuhaus transferi neden iptal oldu?

Beşiktaş’ın Florian Neuhaus transferi neden iptal oldu?

11:1315/02/2025, Cumartesi
G: 15/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Beşiktaş’ta kış transfer döneminin son gününde transferi iptal olan Florian Neuhaus’un formasını giydiği Mönchengladbach'ın sportif direktöründen açıklama geldi. Siyah-beyazlılar 27 yaşındaki futbolcu ile prensipte anlaşmıştı ancak son anda anlaşma iptal edildi. Peki, Beşiktaş’ın Florian Neuhaus transferi neden iptal oldu? İşte sorunun cevabı.

Süper Lig'de transfer döneminin bitmesine bir gün kala, Borussia Mönchengladbach'ın orta saha oyuncusu Florian Neuhaus'un Beşiktaş'a kiralanması büyük ölçüde kesinleşmiş gibi görünüyordu.


27 yaşındaki futbolcunun transfer için prensipte olumlu yanıt verdiği bildirildi. Ancak son anda beklenmedik bir gelişme yaşandı ve anlaşma iptal edildi.


Başlangıçta, Neuhaus’un Bundesliga’da Frankfurt’a karşı oynadığı maçta ilk 11'de yer almasının fikrini değiştirdiği düşünülüyordu.


Ancak, Borussia Mönchengladbach’ın sportif direktörü Roland Virkus, transferin iptalinin sadece futbolcunun kararı olmadığını, Beşiktaş'ın sunduğu teklifin de büyük bir etken olduğunu açıkladı.


Virkus, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Beşiktaş’ın önerisinin kulübü ve futbolcuyu tatmin etmediğini belirtti. "Biz her gelen teklifi değerlendiririz ama oyuncularımızı ucuza satmayız!" diyen Virkus, Beşiktaş’ın teklifinin "saygısız ve hatta gülünç" olduğunu ifade etti.


Alman basınında çıkan haberlere göre, Beşiktaş, Neuhaus için herhangi bir kiralama ücreti ödemek istemediği gibi, futbolcunun maaşının bir kısmını da üstlenmeye yanaşmadı.


Virkus, Beşiktaş’ın teklifiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Beşiktaş’tan gelen teklif, medyada yazılanların çok altındaydı. Açıkçası, böyle bir öneriyi ciddiye alıp tartışmamıza bile gerek yoktu."


Beşiktaş’ın bu denli düşük bir teklif yapmasını nasıl değerlendirdiği sorulduğunda ise, Virkus sadece omuz silkerek "Bunu kulübe sormak lazım, benim söyleyecek bir şeyim yok" yanıtını verdi.


#Florian Neuhaus
#Beşiktaş
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sibirya üzerinden soğuk hava dalgası geliyor! Yağış olacak mı? Meteoroloji 5 günlük hava durumunu paylaştı