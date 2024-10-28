Bronckhorst'tan Arda Kardeşler'e tepki: 'Hakem tarafından...'

"Galatasaray'ın neden 9-10 kişi kalmadığını anlamıyorum. Bize yapılan faullerden kırmızı kart çıkmaması inanılmazdı. Anlamıyorum. Hakem tarafından korunmadık, bunu herkes gördü. Beşiktaş olarak geldik ve bunu gösterdik. Korkmadık. Duran toptan fırsatlar verdik. Oradan rakip tehlikeliydi. 2 gol buldular."