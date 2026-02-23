Yeni Şafak
Galatasaray maçı öncesinde Juventus’ta sakatlık: Kenan Yıldız oynayabilecek mi?

Galatasaray maçı öncesinde Juventus’ta sakatlık: Kenan Yıldız oynayabilecek mi?

09:2623/02/2026, Pazartesi
G: 23/02/2026, Pazartesi
Temsilcimiz Galatasaray’ın, Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Juventus’ta Kenan Yıldız şoku yaşanıyor. Peki milli oyuncumuz, Galatasaray karşısında forma giyebilecek mi?

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Juventus, sahasında Como'ya 2-0 kaybetti. Maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, karşılaşmanın 84. dakikasında kenara geldi

Maçın ardından konuşan Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, milli futbolcunun küçük bir sakatlık yaşadığını ve durumunu kontrol edeceklerini söylemişti.

NTV Spor’un La Gazetta della Sport'tan derlediği habere göre Kenan Yıldız, Juventus'un dün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almadı. Milli futbolcunun tedbir amaçlı dinlendirildiği kaydedildi.

Genç futbolcu sakatlığıyla ilgili herhangi bir teste girmediği ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında oynama ihtimalinin olduğu belirtildi.

