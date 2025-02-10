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Süper Lig devine şok: Son dakika transferden vazgeçti!

Süper Lig devine şok: Son dakika transferden vazgeçti!

14:2610/02/2025, Pazartesi
G: 10/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Alman futbolcu ile anlaştığını duyurmuştu. Son dakika gelen bilgiye göre 27 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlıları reddetti. İşte detaylar.

Ara transfer döneminin durgun takımlarından Beşiktaş'ın Florian Neuhaus transferi için Mönchengladbach ile el sıkıştığına dair haberler Alman basınında yer almıştı.

Beşiktaş'ın Neuhaus transferi için Alman ekibiyle satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaştığı ifade edilmişti.


Haberde Neuhaus'un satın alma opsiyonunun 2.9 milyon euro olduğu belirtilmişti.


Öte yandan Bild'in geçtiği son habere göre Florian Neuhaus, Beşiktaş'a 'hayır' dedi.


Neuhaus'un mart ayında ilk kez baba olacağı ve oyuncunun kararındaki etkenlerden birinin de bu olduğundan bahsedildi.


Tecrübeli ismin, hamileliğinin son günlerinde ve doğum sırasında eşi Aline'in yanında olmak istediği vurgulandı.

Neuhaus bu sezon ligde çıktığı 8 maçta sadece 178 dakika süre alabildi.

#Süper Lig
#Florian Neuhaus
#Beşiktaş

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