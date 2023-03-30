Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Lider Galatasaray, Adana Demirspor'u konuk edecek. 27. hafta müsabakasında iki takım da mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Galatasaray, iki yakın rakibinin karşılaşacağı haftada 3 puanı alarak puan farkını açmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak kazandı.