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Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman?

Galatasaray Adana Demirspor maçı Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak. Galatasaray Adana Demirspor maçının yayın saati ve kanalı belli oldu. Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

14:05 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Glatasaray- Adana Demirspor

Glatasaray- Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Lider Galatasaray, Adana Demirspor'u konuk edecek. 27. hafta müsabakasında iki takım da mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Galatasaray, iki yakın rakibinin karşılaşacağı haftada 3 puanı alarak puan farkını açmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak kazandı.

GALATASARAY- ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Adana Demirspor maçı 1 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da oynanacak.

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Adana Demirspor maçı beINSPORTS 1 ekranında canlı olarak ekrana gelecek.

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ 27. HAFTA

1 Nisan Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü

16.00 Trabzonspor - Kayserispor

20.30 Galatasaray - Adana Demirspor

2 Nisan Pazar

13.30 Ümraniyespor - Konyaspor

16.00 Giresunspor - Corendon Alanyaspor

20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş

3 Nisan Pazartesi

20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük



#galatasaray
#Adana Demirspor
#süper lig
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