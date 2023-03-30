Glatasaray- Adana Demirspor
Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Lider Galatasaray, Adana Demirspor'u konuk edecek. 27. hafta müsabakasında iki takım da mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Galatasaray, iki yakın rakibinin karşılaşacağı haftada 3 puanı alarak puan farkını açmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak kazandı.
GALATASARAY- ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray - Adana Demirspor maçı 1 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da oynanacak.
GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray Adana Demirspor maçı beINSPORTS 1 ekranında canlı olarak ekrana gelecek.
SÜPER LİG FİKSTÜRÜ 27. HAFTA
1 Nisan Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü
16.00 Trabzonspor - Kayserispor
20.30 Galatasaray - Adana Demirspor
2 Nisan Pazar
13.30 Ümraniyespor - Konyaspor
16.00 Giresunspor - Corendon Alanyaspor
20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş
3 Nisan Pazartesi
20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük