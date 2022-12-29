Sivasspor-Galatasaray maç kadrosu

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Bakan Karaismailoğlu 'tarih yazıyoruz' diyerek duyurdu: 300 milyon avroluk yatırım yaptıracağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaştırma yatırımlarının yüzde 60'tan fazlasını demir yoluna yaptıklarını belirterek "100 yılda yapılabilecek işleri 20 yıla sığdıran bir Türkiye var artık." dedi. Karaismailoğlu "Esenboğa Havalimanı'nda hem yolcu kapasitesi hem de ihtiyaçları doğrultusunda yapmamız gereken işler vardı. Devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan yap-işlet-devret modeliyle 300 milyon avroluk yatırım yaptıracağız" açıklamasında bulundu.