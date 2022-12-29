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Sivasspor-Galatasaray maç kadrosu

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Galatasaray'ın 30 puanı bulunuyor. Peki Sivasspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray kadrosu belli oldu mu? Sivasspor-Galatasaray muhtemel ilk 11’i.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray’ın Sivasspor maçı kadrosunda hangi futbolcular var? Sivasspor-Galatasaray maçı muhtemel ilk 11’i
Sivasspor-Galatasaray maçı muhtemel ilk 11'i

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

29 Aralık Perşembe günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

Sivasspor-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Kritik müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Sivasspor-Galatasaray maçı muhtemel 11’i

Sivasspor kadrosu:

  1. Ali Şaşal,
  2. Erdoğan,
  3. Caner,
  4. Goutas,
  5. Camara,
  6. Uğur,
  7. Ulvestad,
  8. Robin Yalçın,
  9. Charisis,
  10. Saba,
  11. Yatabare.

Galatasaray kadrosu:

  1. Muslera,
  2. Boey,
  3. Nelsson,
  4. Abdülkerim,
  5. Emre,
  6. Berkan,
  7. Midtsjö,
  8. Mertens,
  9. Rashica,
  10. Kerem,
  11. Gomis.

Ligde geride kalan 15 müsabakada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, 14 puan topladı. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 32 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 7'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 68 golüne, Sivasspor 43 golle yanıt verdi.

Rekabette Sivas'ta yapılan lig maçlarında ev sahibi takımın üstünlüğü bulunuyor. Sivas'ta yapılan 16 maçın 6'sını Sivasspor, 5'ini de Galatasaray kazandı. 5 karşılaşma ise berabere bitti.

Sivasspor rekabetteki maçlarda evinde 26 gol attı, kalesinde 29 gole engel olamadı.

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