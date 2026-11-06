Harvard araştırması yaban mersininin etkisini ortaya koydu: Bağırsaklardan ruh sağlığına uzanan fayda

6 Kasım Cuma hutbesi: İbadet
Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ildeki tüm camilerde okunacak Cuma Hutbesi'ni yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bu haftaki hutbenin konusunu "İbadet" olarak belirledi. Diyanetin bu haftaki Cuma hutbesinde ibadetin yalnızca şekli ibadetlerden ibaret olmadığı; helal rızık kazanmaktan komşuluk haklarına, tebessümden organ bağışına kadar hayatın her anını kapsayan geniş bir mana taşıdığı vurgulandı.
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