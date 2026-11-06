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Harvard araştırması yaban mersininin etkisini ortaya koydu: Bağırsaklardan ruh sağlığına uzanan fayda

10:37, 06/11/2026, CumaG: Güncelleme: 10:45, 06/11/2026, Cuma
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Harvard Tıp Fakültesi araştırmacılarının yürüttüğü çalışma, yaban mersini tüketiminin ileri yaştaki bireylerde depresif belirtilerin azalmasıyla ilişkili olabileceğini gösterdi. Araştırmada, meyvenin bağırsak bakterileri ve beyinle bağlantılı biyolojik süreçler üzerindeki etkileri de incelendi.

Yaş ilerledikçe fiziksel hareketliliğin azalması ve açık havada daha az zaman geçirilmesi, ruh sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Harvard Tıp Fakültesi araştırmacılarının yaptığı yeni çalışma ise beslenme alışkanlıklarının bu süreçteki rolünü gündeme taşıdı. Araştırmanın sonuçları, yaban mersininin özellikle ileri yaştaki bireylerde ruh sağlığını destekleyebilecek besinler arasında yer alabileceğine işaret etti.



Moleküler beslenme uzmanı Dr. Courtney Millar liderliğinde yürütülen çalışmada, fiziksel aktivitesi düşük, 65 yaş ve üzerindeki kişiler değerlendirildi. Katılımcıların bir bölümüne üç ay boyunca her gün yaklaşık iki su bardağı taze yaban mersinine denk gelen miktarda dondurularak kurutulmuş meyve tozu verilirken diğer gruba plasebo uygulandı.

Üç aylık takip sonunda her iki grupta da zihinsel sağlık açısından olumlu değişimler kaydedildi. Bununla birlikte yaban mersini tüketenlerde depresif belirtilerdeki azalmanın daha belirgin ve istikrarlı olduğu gözlendi.

BAĞIRSAK BAKTERİLERİNİN İŞLEYİŞİNDE DEĞİŞİM


Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri, yaban mersininin bağırsak mikrobiyotasıyla ilişkisi oldu. İncelemelerde, meyveyi tüketen katılımcıların bağırsaklarında kimyasal süreçlerde görev alan altı farklı bakteriyel enzimin yapısında değişiklik tespit edildi.


Özellikle gama-aminobütirik asit (GABA) üretimiyle bağlantılı enzimlerdeki artış öne çıktı. Sinir sistemi üzerinde etkili olan GABA, sinir hücreleri arasındaki iletişimin düzenlenmesinde rol oynuyor ve kaygı ile depresyonla ilişkili süreçlerde önem taşıyor.

YABAN MERSİNİNİN RENGİ VE LİF İÇERİĞİ ÖNEMLİ


Yaban mersinine koyu mavi rengini veren antosiyaninler ile meyvenin içerdiği liflerin, bağırsak bakterilerinin faaliyetlerini olumlu yönde etkileyebileceği değerlendiriliyor.


Bağırsak ve beyin arasındaki çift yönlü iletişim ağı olarak tanımlanan bağırsak-beyin ekseni, sindirim sistemindeki değişimlerle ruh hali arasındaki bağlantının açıklanmasında önemli bir yere sahip. Araştırmacılar, yaban mersininin içerdiği bileşenlerin bu mekanizmalar üzerinden etkili olabileceğini düşünüyor.



Ancak çalışmanın pilot araştırma niteliğinde olduğu ve sonuçların daha geniş katılımcı gruplarıyla yapılacak çalışmalarla doğrulanması gerektiği vurgulanıyor. Bulgular, yaban mersininin ruh sağlığı üzerindeki olası etkilerine ilişkin yeni araştırmalar için önemli bir başlangıç noktası sunuyor.

Başlıklar :yaban mersiniharvard tıp fakültesiharvard
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Harvard araştırması yaban mersininin etkisini ortaya koydu: Bağırsaklardan ruh sağlığına uzanan fayda

Yaş ilerledikçe fiziksel hareketliliğin azalması ve açık havada daha az zaman geçirilmesi, ruh sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Harvard Tıp Fakültesi araştırmacılarının yaptığı yeni çalışma ise beslenme alışkanlıklarının bu süreçteki rolünü gündeme taşıdı. Araştırmanın sonuçları, yaban mersininin özellikle ileri yaştaki bireylerde ruh sağlığını destekleyebilecek besinler arasında yer alabileceğine işaret etti.



Moleküler beslenme uzmanı Dr. Courtney Millar liderliğinde yürütülen çalışmada, fiziksel aktivitesi düşük, 65 yaş ve üzerindeki kişiler değerlendirildi. Katılımcıların bir bölümüne üç ay boyunca her gün yaklaşık iki su bardağı taze yaban mersinine denk gelen miktarda dondurularak kurutulmuş meyve tozu verilirken diğer gruba plasebo uygulandı.

Üç aylık takip sonunda her iki grupta da zihinsel sağlık açısından olumlu değişimler kaydedildi. Bununla birlikte yaban mersini tüketenlerde depresif belirtilerdeki azalmanın daha belirgin ve istikrarlı olduğu gözlendi.

BAĞIRSAK BAKTERİLERİNİN İŞLEYİŞİNDE DEĞİŞİM


Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri, yaban mersininin bağırsak mikrobiyotasıyla ilişkisi oldu. İncelemelerde, meyveyi tüketen katılımcıların bağırsaklarında kimyasal süreçlerde görev alan altı farklı bakteriyel enzimin yapısında değişiklik tespit edildi.


Özellikle gama-aminobütirik asit (GABA) üretimiyle bağlantılı enzimlerdeki artış öne çıktı. Sinir sistemi üzerinde etkili olan GABA, sinir hücreleri arasındaki iletişimin düzenlenmesinde rol oynuyor ve kaygı ile depresyonla ilişkili süreçlerde önem taşıyor.

YABAN MERSİNİNİN RENGİ VE LİF İÇERİĞİ ÖNEMLİ


Yaban mersinine koyu mavi rengini veren antosiyaninler ile meyvenin içerdiği liflerin, bağırsak bakterilerinin faaliyetlerini olumlu yönde etkileyebileceği değerlendiriliyor.


Bağırsak ve beyin arasındaki çift yönlü iletişim ağı olarak tanımlanan bağırsak-beyin ekseni, sindirim sistemindeki değişimlerle ruh hali arasındaki bağlantının açıklanmasında önemli bir yere sahip. Araştırmacılar, yaban mersininin içerdiği bileşenlerin bu mekanizmalar üzerinden etkili olabileceğini düşünüyor.



Ancak çalışmanın pilot araştırma niteliğinde olduğu ve sonuçların daha geniş katılımcı gruplarıyla yapılacak çalışmalarla doğrulanması gerektiği vurgulanıyor. Bulgular, yaban mersininin ruh sağlığı üzerindeki olası etkilerine ilişkin yeni araştırmalar için önemli bir başlangıç noktası sunuyor.

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