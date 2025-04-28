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Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) açıklama: Kurumlar vergisi beyannamesi uzatıldı mı? 2025 vergi beyan ve ödemede son tarih

Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) açıklama: Kurumlar vergisi beyannamesi uzatıldı mı? 2025 vergi beyan ve ödemede son tarih

19:0228/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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GİB, kurumlar vergisi mükelleflerinin beyan ve ödeme sürelerinin uzatılmayacağını duyurdu
GİB, kurumlar vergisi mükelleflerinin beyan ve ödeme sürelerinin uzatılmayacağını duyurdu

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kurumlar vergisi mükelleflerinin beyan ve ödeme sürelerinin uzatılmayacağını duyurdu. Peki GİB vergi beyannamesi ve ödemeleri son günü ne zaman? İşte Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamalar.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden kurumlar vergisinin aynı sürede ödenmesi gerektiğini, sürenin uzatılmayacağını bildirdi.


VERGİ BEYANNAMESİ İŞLEMLERİNDE SON TARİH 30 NİSAN

Başkanlığın internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Beyannamelerin "gib.gov.tr" aracılığıyla "dijital.gib.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda verileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden kurumlar vergisinin aynı sürede ödenmesi gerekmekte olup söz konusu süre uzatılmayacaktır."


Açıklamada, hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin, tahakkuk eden kurumlar vergisini 1-30 Nisan'da Başkanlığın internet sitesi (Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil Uygulaması) üzerinden anlaşmalı bankaların kredi ya da banka kartlarıyla, banka hesabından veya yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi ya da banka kartlarıyla, anlaşmalı bankaların şubelerinden veya alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık vb.), ödeyebilecekleri kaydedildi.


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