GÜNDE 1 MİLYAR DOLAR KAZANIYORLAR: İlk trilyonerin ortaya çıkmasına ramak mı kaldı?

Dünyanın en zengin 10 Amerikalısı, bir yılda toplam 365 milyar dolar daha zenginleşti. Oxfam tarafından yayımlanan son rapora göre, bu büyüleyici rakam, bu kişilerin servetine her gün ortalama 1 milyar dolar eklediğini gösteriyor. Kısa vadeli ekonomik dalgalanmalara rağmen, bu kişiler servetlerine servet katmaya devam ediyor.

Ortalama bir Amerikalı işçinin yıllık geliri 50 bin dolar civarında. Bu hesaba göre, bir kişinin bu serveti elde etmesi 726 bin yıl sürecek. Bu uçurumun büyüklüğü, gelir eşitsizliğinin ulaştığı boyutu açıkça ortaya koyuyor.

EN FAZLA KAZANAN KİM?

Forbes’un 2024-2025 dönemine ait verileri baz alınarak yapılan analize göre, Tesla CEO’su Elon Musk, yalnızca bir yıl içerisinde servetini 186 milyar dolar artırdı. Onu Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg ve Walmart varisi Rob Walton takip etti. Warren Buffett da 34,8 milyar dolarlık artışla listede yer aldı.

Ancak Google’ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, bu süreçte servet kaybı yaşayan isimler arasında yer aldı.

VERGİ İNDİRİMİ KALICI MI OLACAK?

Oxfam’ın analizleri, ABD’de Cumhuriyetçi Partili siyasetçilerin yeniden gündeme getirdiği vergi indirimi yasasına dikkat çekiyor. 2017’de yürürlüğe giren ve Trump döneminde hayata geçirilen bu düzenlemenin kalıcı hale getirilmesi planlanıyor.

Tarafsız kurumların analizlerine göre bu yasa, en zengin yüzde 10’luk kesime 3,1 trilyon dolarlık vergi avantajı sağlayacak. Buna karşılık, en düşük gelir grubundaki Amerikalılar ise yılda ortalama 1.035 dolar kaybedecek.

DÜNYANIN İLK TRİLYONERİ Mİ DOĞUYOR?

Oxfam America’dan kıdemli politika uzmanı Rebecca Riddell, bu vergi planının yalnızca en zenginlerin lehine olduğunu belirterek, “Dünyanın ilk trilyonerini ortaya çıkaracak bir yasa tasarımı ile karşı karşıyayız” dedi.

SERVET VERGİSİ NE GETİRİR?

Rapor ayrıca, milyarderlerin servetlerinin yalnızca %3’üne servet vergisi uygulanması hâlinde, yalnızca ilk 10 milyarderden 50 milyar dolarlık gelir elde edilebileceğini ortaya koyuyor. Bu rakam, yaklaşık 22,5 milyon kişiye bir yıl boyunca gıda yardımı sağlamak için yeterli.

Ancak bu tür bir servet vergisinin uygulanması, anayasal ve pratik engeller nedeniyle hâlâ büyük bir tartışma konusu.

BORÇLAR ARTARKEN VERGİ İNDİRİMİ MÜMKÜN MÜ?

ABD’nin ulusal borcu 36 trilyon doları aşmış durumda. Üstelik Moody’s Ratings kredi notunu düşürerek ülkenin mali istikrarı hakkında uyarıda bulundu. Bağımsız analizler, yeni vergi yasasının önümüzdeki 10 yıl içinde ABD’ye 3,3 ila 5,2 trilyon dolar ek borç yükü getireceğini öngörüyor.

Senatör Elizabeth Warren, tasarıya sert tepki göstererek, “Milyarderlerin bir molaya daha ihtiyacı yok, çalışan insanların var” ifadelerini kullandı.



















