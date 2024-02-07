‘04.17’ mesajları 85 milyon el ele verdik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Depremin ilk anından itibaren devletimiz tüm imkanlarıyla anında harekete geçmiş, milletimiztek yürek olarak depremzedelerimizin yardımını koşmuştur. Deprem bölgesinin yeniden ihyası için yapılan çalışmaların ağırlıklı kısmını 2024 yılında tamamlamayı hedefliyoruz.





ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yüzlerce yıldır bu toprakların harcı olan devlet-millet dayanışması, paylaşma ve kardeşlik bilinciyle, “Yüzyılın felaketi” olarak kayıtlara geçen bu afetin yol açtığı enkazları kaldırmak, sebep olduğu yaraları sarmak mümkün olabildi. 85 milyon vatandaşımızla el ele verdik ve bu dayanışmayı gösterdik. Bu afetten çıkardığımız derslerle milletimizin tekrar bu acıları yaşamaması için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz.





ŞEHİRLERİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bir yıl ki bu, dün gibi. Binlerce annemi, binlerce babamı, binlerce dost, evlat ve arkadaşımı kaybetmiş gibiyim. Bizim acımızın ayrısı gayrısı hiç olmadı... Daima birlikte iyileşmeye çalışacağız.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Memleketimizi yasa boğan o büyük acıyı ve o derin çaresizliği unutmadık, unutturmayacağız. İnsanımızı duyan, anlayan ve yaşatan şehirleri hep birlikte inşa edeceğiz.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cenab-ı Allah, en zor zamanda bile asrın birlikteliğini ortaya koyan necip milletimizi ve güzel ülkemizi her türlü afet ve tehlikeden muhafaza buyursun.





Asrın birlikteliğiyle umut bulduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, “Asrın felaketi ile sınanırken ‘asrın birlikteliği’ ile yeniden umut bulduk” ifadelerini kullandı. Erdoğan şöyle devam etti: “Bu zor süreçte, güzel ülkemizdeki her evin bir hayır kurumuna, her vatandaşımızın gönüllü iyilik neferine dönüşmesi en büyük tesellimiz oldu. Yürekten inanıyorum ki ilk günden itibaren devlet-millet ele ele sürdürülen mücadele, depremden etkilenen şehirlerimizin de küllerinden yeniden doğmasına vesile olacak.”



