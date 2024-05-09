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140 bin kişi 1 yılda evine kavuşacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin en ağır hasarı verdiği Hatay’da incelemelerde bulundu. Şehrin 68 ayrı noktasında şantiyelerin çalıştığını belirten Özhaseki, “140 bin hak sahibinin evlerini 1 yıl içerisinde bitirip teslim edeceğiz” dedi.

Fazlı Şahan
04:00 - 9/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:32 - 9/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Fazlı Şahan.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Fazlı Şahan.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay kent merkezindeydi. Depremin yıktığı 560 Evler ve Emek Aksaray Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyen Özhaseki, geçmiş yıllarda bu noktalarda dönüşüm yapacakları zaman nasıl engellendiklerini anlattı. “Yalvardık yakardık, epeyce rica ettik, fakat derdimizi anlatamadık” diyen Özhaseki, “O protestocu gruplar bize kentsel dönüşümü yaptırmadılar. Keşke kentsel dönüşüm ideolojik çatışmalara kurban edilmeseydi de bir tek vatandaşımızın burnu bile kanamasaydı” şeklinde konuştu.

ZEMİNE FORE KAZIK

Atatürk Caddesi'ndeki şantiyeleri inceleyen Özhaseki, temizleyebildikleri, yıkabildikleri ve sonra da yeni inşaatlar için açabildikleri alanlarda işbaşı yaptıklarını belirtti. Zeminin çok müsait olmadığına dikkat çeken Özhaseki, “Fore kazıklar çakılıyor, sular çekiliyor. 560 Evler’de 3 ay kadar suyun çekilmesi ve 2-3 ay kadar da fore kazıkların çakılması işi sürdü. Neredeyse 6 ay sonra o binalar yükselmeye başladı. Buralarda da aynı şekilde fore kazık çakıp zemini sağlama alıp inşaata başlıyoruz” ifadesini kullandı.

1 YILDA 140 BİN KONUT

Hatay özelinde 68 yerde şantiyelerin bulunduğu bilgisini veren Özhaseki, şunları kaydetti: "Atatürk Caddesi ile Asi Nehri arasında neredeyse taş üstünde taş kalmadı. Zeminde sıvılaşma vardı, o yüzden çok daha dikkatli davranıyoruz. Yerini boşalttıklarımızda önce zemini sağlama alıp üzerine temel atarak devam ediyoruz. Kimi yer hazırlanıyor, kimi tarafta jeolojik etütler yapılıyor. Burada durmadan devam eden bir çalışma söz konusu. Amacımız 140 bin hak sahibinin evlerini en geç 1 yıl içerisinde bitirip teslim etmek."


İşte yeni Hatay: 20 mimarlık ofisi titizlikle çalıştı

Türkiye Tasarım Vakfı tarafından yürütülen “Hatay’ın Yeniden Canlandırılması” projesi tanıtıldı. Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay’ın kent merkezinin yeniden hayat bulması için 20 mimarlık ofisinin bir araya gelerek oluşturduğu projeler kapsamında 5 bin konut tasarlanacak. Hatay’ın kültürel mirasının ve kent kimliğinin korunmasını amaçlayan çalışma hakkında bilgi veren TTV Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Kalyoncu Mehmet Kalyoncu, “Böylesine büyük bir yıkımdan sonra ülkemizdeki şehirleşmenin gidişatına yeni bir yön verebiliriz” dedi. Kalyoncu, projenin başta İstanbul olmak üzere deprem riski taşıyan şehirler için de bir rehber niteliği taşıdığını vurguladı. TTV Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Demirci ise ‘Hatay’ın İhyası’ projesinin deprem sonrasında Hatay’ın tarihi ve kültürel mirasını korumayı, kent kimliğini yeniden canlandırmayı amaçladığını kaydetti.


#Deprem Bölgesi
#Mehmet Özhaseki
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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