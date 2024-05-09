140 bin kişi 1 yılda evine kavuşacak

Türkiye Tasarım Vakfı tarafından yürütülen “Hatay’ın Yeniden Canlandırılması” projesi tanıtıldı. Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay’ın kent merkezinin yeniden hayat bulması için 20 mimarlık ofisinin bir araya gelerek oluşturduğu projeler kapsamında 5 bin konut tasarlanacak. Hatay’ın kültürel mirasının ve kent kimliğinin korunmasını amaçlayan çalışma hakkında bilgi veren TTV Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Kalyoncu Mehmet Kalyoncu, “Böylesine büyük bir yıkımdan sonra ülkemizdeki şehirleşmenin gidişatına yeni bir yön verebiliriz” dedi. Kalyoncu, projenin başta İstanbul olmak üzere deprem riski taşıyan şehirler için de bir rehber niteliği taşıdığını vurguladı. TTV Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Demirci ise ‘Hatay’ın İhyası’ projesinin deprem sonrasında Hatay’ın tarihi ve kültürel mirasını korumayı, kent kimliğini yeniden canlandırmayı amaçladığını kaydetti.