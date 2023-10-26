15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında trafiğe kapatılması kararı kaldırıldı

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üç gün boyunca (27, 28 ve 29 Ekim'de) bazı saat aralıklarında trafiğe kapatılacak. İşte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılacağı tarih ve saat aralıkları...