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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında trafiğe kapatılması kararı kaldırıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 26-29 Ekim'de belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararı kaldırıldı. Gelişmeyi duyuran İstanbul Valiliği, alternatif bir alan bulunduğunu belirterek, "Sonuç itibarıyla köprünün kapatılması kararı kaldırılmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama etkinlikleri planlandığı şekilde devam edecektir." ifadelerini kullandı.

23:14 - 26/10/2023 Perşembe
Güncelleme: 00:06 - 27/10/2023 Cuma
AA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 26-29 Ekim'de belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararının kaldırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 26-27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararının alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Organizasyon komitesinin yaptığı son incelemeler sonucunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak faaliyetlerin yapılacağı alternatif bir alan bulunmuştur. Sonuç itibarıyla köprünün kapatılması kararı kaldırılmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama etkinlikleri planlandığı şekilde devam edecektir." ifadelerine yer verildi.



#15 Temmuz Şehitler Köprüsü
#Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları
#İstanbul Valiliği
1 gün önce
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