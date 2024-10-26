29 bin 311 deprem konutu hak sahiplerine teslim edilecek

Depremlerden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 29 bin 311 konut bugün kurayla hak sahiplerine teslim edilecek. Bugüne kadar teslim edilen 101 bin 254 konutla birlikte toplam 130 bin 565 afet konutu teslim edilmiş olacak.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 29 bin 311 konutun bugün kurayla hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremden etkilenen Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'te yapımı tamamlanan 29 bin 311 deprem konutunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapılacak kura töreni ile hak sahibi vatandaşlarla buluşturulacağı belirtildi.
Bugüne kadar teslim edilen 101 bin 254 konutla birlikte toplam 130 bin 565 afet konutunun teslim edilmiş olacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: