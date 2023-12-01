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31 Mart yerel seçim takvimi yayımlandı

31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimine ilişkin seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı. Seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 Pazartesi günü olacak.

08:54 - 1/12/2023 Friday
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Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre, 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olacak.


Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan edecek. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.


7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak.


Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek.


3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.


21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.

#31 Mart Yerel Seçimler
#Resmi Gazete
#Yüksek Seçim Kurulu
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