33 İl de kongreler tamamlandı: Gözler İstanbul’da

Değişimciler ile yönetim arasında tek aday için uzlaşıya varılamayan kongrede çoklu yarış bekleniyor. Değişimcilerin adayı Özgür Çelik ile genel merkezin işaret ettiği Cemal Canpolat’ın yanı sıra kulislerde adaylık için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği’nden istifa eden Selçuk Sarıyar ile eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in de adı geçiyor.

Delege deposu olan Ankara ve İzmir’i kazanan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bu illere 196 büyük kongre delegesi bulunan İstanbul’u da eklemek istiyor. CHP’deki delege sayısının neredeyse 3’te 1’ini oluşturan bul 3 il adaylar için büyük önem taşıyor. Bu nedenle İstanbul için işi sıkı tutan Kılıçdaroğlu ise tek adayla yarışa girilmesini istiyor. Değişimciler ise Ankara ve İzmir’in kaybını İstanbul’u alarak unutmak istiyor.

İLÇELERİN 27’Sİ DEĞİŞİMCİ İSTİYOR

Kongresi daha önce 8 Ekim’e ertelenen İstanbul için değişimcilerin adayı CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik adaylığını açıkladı. Çelik’i 39 ilçesi bulunan İstanbul’da 27 ilçe başkanı destekliyor.

CANPOLAT RESMEN ADAY

Genel merkezin işaret ettiği Cemal Canpolat’ın adaylığı ise Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrasında netleşti. Canpolat, partilileri yarın için il başkanlığına davet etti. Genel merkez adayını ilçe başkanlarının belirli bir kısmının buna karşın delegenin büyük bölümünün destekleyeceği ileri sürülüyor.

Ancak kulislerde bu isimlere yeni adayların ekleneceği gündeme geldi. Buna göre, İBB Başkanvekilliği’nden istifa eden Selçuk Sarıyar ile eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in de bu hafta içinde adaylıklarını açıklayacağı konuşuluyor. İsmi geçen isimlerin adaylığını açıklaması durumunda İstanbul’da 4 adaylı kongre yapılması öngörülüyor.











