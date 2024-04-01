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8 şehir MHP’nin

31 Mart yerel seçimlerinde Osmaniye, Karaman, Erzincan ve Çankırı’da yeniden kazanan MHP, Kars, Kırklareli, Tokat ve Gümüşhane’yi de belediyelerine ekledi. MHP'deki Manisa, Bartın, Kütahya, Kastamonu'da CHP, Bayburt ve Karabük'te ise AK Parti kazandı.

Mehmet Güney
04:00 - 1/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:06 - 1/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Ötüken Senger, Devlet Bahçeli.
Ötüken Senger, Devlet Bahçeli.

MHP, yerel seçimlerde 8 şehirde belediyeyi kazandı. Dün yapılan 2024 yerel seçimlerinde MHP Türkiye genelinde 3,6 oy oranı ile beşinci parti oldu. Bir önceki seçimde aldığı oy yüzde 7,3 olmuştu. 2019’da 1 büyükşehir 10 il kazanan MHP dün 8 il kazandı. MHP bir önceki seçimlere göre Kars, Kırklareli, Tokat ve Gümüşhane’yi saflarına ekledi.

Vedat Soner Başer

EFSANE VALİNİN OĞLU BAŞKAN

MHP’nin kazandığı iller Kars, Tokat, Kırklareli, Gümüşhane, Erzincan, Osmaniye, Karaman ve Çankırı oldu. Bir önceki seçimde elinde olan tek büyükşehir Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetti. Manisa’yı CHP adayı kazandı. Kars’ta Ötügen Senger, Tokat’ta Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Kırklereli’nde Derya Bulut, Gümüşhane’de Vedat Soner Başer, Erzincan’da Bekir Aksun, Osmaniye’de İbrahim Çenet, Karaman’da Savaş Kalaycı, Çankırı’da İsmail Hakkı Esen kazanan MHP’li isimler oldu. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, bir trafik kazasına kurban giden efsane vali Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu.

Derya Bulut
Mehmet Kemal Yazıcıoğlu

CHP’DEN 2 İL ALDI

MHP Osmaniye, Karaman, Erzincan ve Çankırı’da yeniden kazandı. MHP Kırklareli’ni ise CHP’den aldı. MHP Gümüşhane, Tokat’ı AK Parti’den kazanırken, bir önceki seçimde kazandığı Bartın, Kütahya, Kastamonu’da kaybetti. Bu illeri ise CHP kazandı. MHP Bayburt ve Karabük’te AK Parti’ye kaybetti.




#Siyaset
#MHP
#Yerel Seçim
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