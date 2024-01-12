AB’ye vizede ‘ret’ uyarısı

Özellikle sanatçılar, öğrenciler, iş adamları, işçiler dahil olmak üzere ret oranlarının düşürülmesi için AB üyesi ülkelere, "Ret oranları ortalamanın üzerinde. Vize başvuruları değerlendirilmiyor mu" sorusu yöneltildi. Türk vatandaşlarına fiili işkenceye dönüşen vize süreci için hükümet devrede. Dışişleri Bakanlığı’nın büyükelçiler aracılığıyla AB ülkeleriyle başlattığı görüşmelerde randevu süreleri ninn kısalması, ret oranının düşürülmesi gibi durumlar gündeme geldi.