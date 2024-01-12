AB’ye vizede ‘ret’ uyarısı

Özellikle sanatçılar, öğrenciler, iş adamları, işçiler dahil olmak üzere ret oranlarının düşürülmesi için AB üyesi ülkelere, "Ret oranları ortalamanın üzerinde. Vize başvuruları değerlendirilmiyor mu" sorusu yöneltildi. Türk vatandaşlarına fiili işkenceye dönüşen vize süreci için hükümet devrede. Dışişleri Bakanlığı’nın büyükelçiler aracılığıyla AB ülkeleriyle başlattığı görüşmelerde randevu süreleri ninn kısalması, ret oranının düşürülmesi gibi durumlar gündeme geldi.
VİZE SÜRESİ KISALACAK
Edinilen bilgilere göre görüşmeler olumlu bir aşamaya geldi. Önümüzdeki dönemde, vize randevu sürelerinin kısalması gündeme gelecek. Ret oranı da düşürülecek. Özellikle, sanatçılar, iş adamları, öğrenciler ve ticari vize alanlara kolaylık sağlanacak.