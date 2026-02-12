Yeni Şafak
Adalet Bakanı Gürlek’ten HSK’da ilk toplantı: Hedef süre vurgusu yaptı

Oğuzhan Ürüşan
12:3612/02/2026, Perşembe
G: 12/02/2026, Perşembe
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı. Bakan Gürlek, “Ben hakim savcı kökenli olduğum için teşkilatımızın tüm eksikliklerini iyi biliyorum. Burada da Hakimler ve Savcılar Kurulumuz ile inşallah önemli adımlar atacağız. Özellikle geciken yargı süreçlerinin daha kısa sürede sonuçlanması için katkı sağlayacağız.” dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, HSK'ya gelişinde Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu ve üyeler tarafından karşılandı. Toplantıda konuşan Bakan Gürlek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yılda yargı teşkilatımızın güçlendirilmesi adına önemli reformlar hayata geçirildi. Mevzuat altyapımız geliştirildi. İnsan kaynağımız nitelik ve nicelik bakımından güçlendirildi. Fiziki ve teknolojik imkanlarımız önemli ölçüde arttırıldı. Tüm bu adımlar adalet hizmetlerinin daha hızlı ve daha erişilebilir sunulması amacıyla yapılmıştır.” dedi.

Reform irademizi devam ettireceğiz

HSK’nın yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olduğunu kaydeden Bakan Gürlek, "Hakimler ve Savcılık Kurulu yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olan önemli kurumlardan biridir. Bu bilinçle liyakat, ehliyet ve mesleki yeterliliği esas alan şeffaf öngörülebilir yönetim anlayışını kararlılıkla sürdürüleceğiz. Yeni dönemde de reform irademizi aynı kararlılıkta devam ettireceğiz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, öngörülebilen ve güven tesis eden bir adalet tahkim edeceğiz. Bu vesileyle yeni dönemde ilk kurul toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

Hakim- Savcı kökenliyim, eksikleri biliyorum

Adalet Bakanı Gürlek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ben hakim savcı kökenli olduğum için arkadaşlarımızın, teşkilatımızın tüm eksikliklerini iyi biliyorum. Burada da Hakimler Savcılar Kurumumuz ile inşallah önemli adımlar atacağımızı, özellikle geciken yargı süreçlerinin daha kısa sürede sonuçlanması için katkı sağlayacağız.”



