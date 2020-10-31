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Adana haberleri: Polisten kaçan kadın, otomobilinin devrildiği sulama kanalında hayatını kaybetti

Adana'da polisten kaçan kadın sulama kanalında hayatını kaybetti

Adana'da, polisten kaçtıktan sonra atık su kanalına devrilen otomobilin kadın sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını yitiren Songül Paksoy'un, Adana Demirspor'un altyapı antrenörlerinden olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Songül Paksoy, 33 AFH 058 plakalı otomobiliyle sulama kanalından çıkarıldı.
Songül Paksoy, 33 AFH 058 plakalı otomobiliyle sulama kanalından çıkarıldı.

Adana'da 33 AFH 058 plakalı otomobiliyle merkez Seyhan ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna gelen 32 yaşındaki Songül Paksoy, iddiaya göre yakıt aldıktan sonra ücret ödemek istemedi.

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Paksoy ile çalışanlar arasında tartışma çıkınca olay polise intikal etti. Polise haber veren akaryakıt istasyonu çalışanları, Paksoy'un aracının anahtarını alarak ekipleri beklemeye başladı. Paksoy bu sırada, otomobilini yedek anahtarla çalıştırıp istasyondan kaçtı. Ekiplerin peşine düştüğü Paksoy, polislere izini kaybettirdi.

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Otomobili atık su kanalına devrildi

Bir süre sonra tarım işçileri, Dörtağaç Mahallesi'nde bir otomobilin DSİ'ye ait atık su kanalına devrildiği ihbarında bulundu. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kanaldaki aracın Songül Paksoy'un kullandığı 33 AFH 058 plakalı otomobil olduğunu belirledi. Sualtı Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan Paksoy'un cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Adana Demirspor'dan başsağlığı mesajı

Hayatını kaybeden Paksoy'un, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un altyapı antrenörlerinden olduğu öğrenildi. Mavi-lacivertli kulübün sosyal medyadan yayımlanan mesajında, "Altyapı antrenörlerimizden Songül Paksoy'u trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanın cennet olsun hocam. Seni hiç unutmayacağız" ifadeleri kullanıldı.

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