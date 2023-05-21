Adana karpuzu yüzleri güldürdü

Karpuz üretiminde Çin'den sonra ikinci sırada yer alan ve Türkiye'nin yüzde 20-25 oranındaki ihtiyacının karşılandığı Adana'da ilk hasat heyecanı Karataş ilçesindeki Kapı Mahallesi'nde yaşandı. Sabahın erken saatlerinde işçilerin tarlaya girdiği deniz kumunda yetişen tadı, aroması, kokusu ve rengiyle ünlü karpuzları toplanarak, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına gönderilmeye başlandı. Kilosu şu anda 6 ile 6,5 liradan satılan karpuzda 650 bin ton rekolte bekleniyor.

TESCİL İHRACATI ARTIRACAK

3 sene önce Türk Patent ve Marka Kurumu'nca Adana karpuzuna verilen ‘Coğrafi İşaret Belgesi'nin de bu sene ihracatı artırması bekleniyor. Kentte geçen seneye göre yüzde 15 oranında artışla 100 bin dönüm alanda ekilen karpuzdan ilk hasatlarda ortalama 4 ile 5 ton arasında verim alındı. Ovada yapılacak hasatlarda ise verimin 7 ile 10 ton arasında olması bekleniyor. Tarlada kilogram fiyatı 6 ile 6 lira 50 kuruştan satılan tescilli Adana karpuzunda fiyat ve verimden dolayı çiftçinin yüzü gülüyor.

HASAT 2 HAFTA GECİKTİ

Hasat sırasında konuşan Adana İl Koordinasyon Kurulu ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Türkiye’nin ilk turfanda karpuz hasadı başladı. Havaların 2 yıldır serin gitmesi nedeniyle karpuz hasadı bu sene de 2 hafta gecikmeli başladı. Bu tarladan dönüme 5-6 ton arasında verim alınacak. Havaların bu sene serin ve yağışlı geçmesinden dolayı karpuz iki defa çiçek açtı. Şu anda olgun karpuzlar toplanıyor. Bunlar bitince diğer karpuzlar toplanacak. Şu anda Adana karpuzu Ankara ve İstanbul gibi metropol şehirlere gönderilmekte” ifadelerini kullandı.

FİYAT GAYET İYİ

Karpuzun fiyatı ve verimiyle çiftçinin yüzünün güldüğünü anlatan Doğan, “Karpuzun tarlada kilogram fiyatı 6 ile 6 lira 50 kuruş arasında değişmekte. Dönüme maliyet ise 15-16 bin lira. Kum karpuzunda verim düşük olduğu için 1 kilogram karpuz tarlada 3 lira 50 kuruşa mal oluyor. Nakliye masraflarını da eklerseniz şu anki fiyatı gayet iyi. 6 liranın altına düşerse çiftçi buradan para kazanamaz. Biz Türkiye olarak Çin’den sonra dünyanın en büyük karpuz üreticiyiz. Bu sene karpuzda 100 bin dönüm ekim alanı var. Üreticiler mahsüllerine çok iyi baktılar. 2 senedir karpuz para ediyor, inşallah bu sene de çiftçimiz para kazanacaktır” şeklinde

konuştu.







