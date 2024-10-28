Adana'da 6 saatte 20 artçı deprem

Adana'nın Kozan ilçesi merkezli Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğündeki depremin ardındın 6 saatte en büyüğü 3.3 büyüklüğünde 20 artçı sarsıntı meydana geldi. AFAD ve belediye ekiplerinin saha çalışmaları sürerken Kozan ilçesindeki bazı köylerde depremden sonra uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşandığı öğrenildi.

AFAD, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 20.07'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre illerde de hissedilen depremin yerin 20.13 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Yaklaşık 15 saniye sürdüğü ifade edilen korkutan depreme ilişkin açıklamada bulunan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, an itibari ile olumsuz bir durum olmadığını belirtti.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla son durum hakkında bilgi paylaştı. Yıkılan herhangi bir yapının olmadığını belirten Vali Köşger, "Bazı köy evlerinde sıva çatlakları şeklinde hasarlar oluşmuş olup, tespit çalışmaları devam etmektedir. 5 kırsal mahallede yaşanan enerji kesintisi giderilmeye çalışılmakta olup TAMP kapsamında AFAD ekipleri ve akredite STK'larca saha çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. Tüm Adanalı hemşerilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verdi.