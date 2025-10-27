Yeni Şafak
Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'e operasyon: 5 tutuklama

21:2527/10/2025, Pazartesi
AA
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
Adıyaman'da terör örgütlerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca koordine edilen operasyon sonucu DAEŞ terör örgütüne mensup 7 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



