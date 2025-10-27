Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'e operasyon: 5 tutuklama

Adıyaman'da terör örgütlerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca koordine edilen operasyon sonucu DAEŞ terör örgütüne mensup 7 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.