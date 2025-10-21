İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 şüpheliye gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, bazı şüphelilerin çatışma bölgelerine aktarılmak üzere para transfer işlemlerini organize eden kişilere fon sağlamak amacıyla para topladığı belirlendi.