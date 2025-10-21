Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 şüpheliye gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 şüpheliye gözaltı

12:3421/10/2025, Salı
AA
Sonraki haber
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a para aktaran 13 kişi yakalandı.
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a para aktaran 13 kişi yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı iddia edilen 13 zanlı yakalandı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal, faturasız, reçetesiz farklı markalarda ilaç ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, bazı şüphelilerin çatışma bölgelerine aktarılmak üzere para transfer işlemlerini organize eden kişilere fon sağlamak amacıyla para topladığı belirlendi.

Savcılıkça, isimleri belirlenen 13 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 ilçede 12 adrese yönelik düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal, faturasız, reçetesiz farklı markalarda ilaç ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

#DEAŞ
#İstanbul
#MASAK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ 21 Ekim 2025 su kesintisi programı