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Ahşap ev çöktü, hayvanlar son anda kurtarıldı

Ahşap ev çöktü, hayvanlar son anda kurtarıldı

15:5826/06/2025, Perşembe
IHA
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Kastamonu'da ahşap ev çöktü
Kastamonu'da ahşap ev çöktü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çöken ahşap evin yanında bulunan ahırdaki hayvanlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde hayvanların zarar görmediği belirtildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çöken ahşap evin yanında bulunan ahırdaki hayvanlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı.


Olay, Cide ilçesine bağlı Çilekçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde bulunan eski bir ahşap evin bir kısmı aniden çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, çöken bölümün hemen bitişiğindeki ahırda bulunan hayvanlar ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.


Vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde hayvanların zarar görmediği belirtildi.



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