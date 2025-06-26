Ahşap ev çöktü, hayvanlar son anda kurtarıldı

Olay, Cide ilçesine bağlı Çilekçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde bulunan eski bir ahşap evin bir kısmı aniden çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, çöken bölümün hemen bitişiğindeki ahırda bulunan hayvanlar ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.