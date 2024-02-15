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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay: Saldırı planlı bir terör girişimidir

Seçim çalışmaları sırasında uzun namlulu silahlarla saldırıya uğrayan ve son anda kurtulan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay önemli açıklamalarda bulundu. Cami çıkışında yanına gelen bir vatandaşın kendisine yönelik yapılacak bir saldırıya karşı uyarılarda bulunduğunu anlatan Aziz Yeniay, "Saldırı siyasi bir kimliğe yapılmış terör girişimidir, bu bir planlı eylemdir" dedi. Kimseyle bireysel bir husumetinin söz konusu olmadığının altını çizen Yeniay, "Belediye başkanları peş peşe açıklama yaptılar. 'Siyasi bir olay değildir, bu tamamen adli bir olaydır" diye. Ben de hemen sordum. Henüz biz daha olay yerindeyiz, devletin bilmediği, emniyet birimlerinin bilmediği bir noktada faillerle ilgili bir bilgi olmadan siz bu bilgiyi nereden aldınız" ifadelerini kullandı.

Seren Som
Seren Som
11:39 - 15/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:59 - 15/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay

Seçim çalışmaları sırasında uzun namlulu silahlarla saldırıya uğrayan Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, saldırının ardından önemli açıklamalarda bulundu.


Cami çıkışında yanına gelen bir vatandaşın
"Sayın başkanım ben sizi çok seviyorum. Hayatınız şu an tehlikede. Şu iki mahalleye gelmeyin. Ciddi bir organizasyon var. Uzun namlulu silahlarla saldıracaklar Hatta roket atar bile kullanabilecekler"
dediğini anlatan Yeniay şu açıklamalarda bulundu:

'Sivil memurlar dışarıda kontrol yaptı'

"Ben geçiştirmeye çalışıyorum. Bu tip şeylere prim vermemek gerekiyor.
"Siz beni anlamıyorsunuz galiba durum çok ciddi"
dedi. Ama ciddiye almadık. Sen söylemen gerekeni söyledin teşekkür ediyoruz dedik. Bu birilerinin her zaman söyleyeceği cümleler olabilir. Ancak o gün belirlenmiş olan adreste, bizlerle bekleyen sivil memurlar dışarıda kontrol yaptılar. Biz de tam dışarı çıkarken bir arkadaşımız bir şey sorabilir miyim dedi. O soru sorulmasaydı biz de dışarıda olacak. O esnada otomatik silahlarla taramaya başladılar.


'Bu bir terör saldırısıdır, bu bir planlı eylemdir'

Bu kadar tesadüfün bir araya gelmesi çok anlamlı değil.
Bu bir terör saldırısıdır, bu bir planlı eylemdir. Ancak seçildiği yer, mekan ve zaman dilimi belki de hedef şaşırtmak isteyenleri arz edebilir.
Bütün bunların hepsi savcılık tarafından titizlikle incelenmektedir. Kanaatimiz bu olayın tamamen planlı bir terör girişimi ve tamamen bize yönelik.

'Kimseyle bireysel bir husumetimiz söz konusu değil'

Bizim bölgede hiç kimseyle bireysel husumetimiz söz konusu değil. Alacak verecek söz konusu değil. Bu tamamen siyasi figüre, bir yerel belediye başkan adayına yönelik terör girişimidir. Tabi o arada başka garip şeyler oluyor. Henüz daha sahadan çıkmadım. Dışarıda güvenlik oluşturulmasına rağmen silahın nereden ateş edildiğini bilmiyoruz. Bir kaç dakika sonra arkadaşlar bu bize yönelik bir saldırı değildir, bu adil bir olaydır. Şaşırtıcı bir bilgi oldu. Henüz daha emniyet gelmedi, olay belli değil.



'Kulağınıza kim fısıldadı'

Akabinde hemen siyasi figür belediye başkanları peş peşe açıklama yaptılar.
Siyasi bir olay değildir, bu tamamen adli bir olaydır.
Ben de orada şunu sordum. Henüz biz daha olay yerindeyiz, devletin bilmediği, emniyet birimlerinin bilmediği bir noktada faillerle ilgili bir bilgi olmadan siz bu bilgiyi nereden aldınız, kulağınıza kim fısıldadı, ya da ne yapmak istiyorsunuz diye bir dizi soru sordum.

'Çok tehlikeli bir tiyatro'

Sonra başka bir kişi 'bendim' diyor. Arkadaşlar çok tehlikeli bir tiyatro oynanıyor. Bunlardan henüz daha 26'sı yakalandı, 16'sı tutuklu, 4'ü salıverildi, bunlardan 4 tanesinin çocuk olduğunu daha sonra öğreniyoruz.


'Kızımız şu anda maalesef yaşam mücadelesi veriyor'

Bu zamana kadar oradaki hiçbir insanımızla bir problemimiz olmadı, Günün sonunda bir kızımız şu anda maalesef yaşam mücadelesi veriyor. Mermi başının bir yerinden girip öbür yerinden çıktı. Şu an uyutuluyor, hayata tutunması için."


AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırı
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada silahlı saldırı düzenlendi. Yeniay'ın, Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında uzun namlulu silahla ve tabancayla düzenlenen saldırı sonucu bir kişi yaralandı. Olaya ilişkin paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyı lanetleyerek, "Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır." dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yaptığı paylaşımda saldırıyla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldığını belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da saldırıyı lanetleyerek olayla ilgili Küçükçekçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Öte yandan saldırı anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde SUV model bir araçla gelen saldırganların ateş açarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.









#AK Parti
#Küçükçekmece
#Aziz Yeniay
#Saldırı
39 dakika önce
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