AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay: Saldırı planlı bir terör girişimidir

Seçim çalışmaları sırasında uzun namlulu silahlarla saldırıya uğrayan Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, saldırının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
'Sivil memurlar dışarıda kontrol yaptı'
'Bu bir terör saldırısıdır, bu bir planlı eylemdir'
'Kimseyle bireysel bir husumetimiz söz konusu değil'
Bizim bölgede hiç kimseyle bireysel husumetimiz söz konusu değil. Alacak verecek söz konusu değil. Bu tamamen siyasi figüre, bir yerel belediye başkan adayına yönelik terör girişimidir. Tabi o arada başka garip şeyler oluyor. Henüz daha sahadan çıkmadım. Dışarıda güvenlik oluşturulmasına rağmen silahın nereden ateş edildiğini bilmiyoruz. Bir kaç dakika sonra arkadaşlar bu bize yönelik bir saldırı değildir, bu adil bir olaydır. Şaşırtıcı bir bilgi oldu. Henüz daha emniyet gelmedi, olay belli değil.
'Kulağınıza kim fısıldadı'
'Çok tehlikeli bir tiyatro'
Sonra başka bir kişi 'bendim' diyor. Arkadaşlar çok tehlikeli bir tiyatro oynanıyor. Bunlardan henüz daha 26'sı yakalandı, 16'sı tutuklu, 4'ü salıverildi, bunlardan 4 tanesinin çocuk olduğunu daha sonra öğreniyoruz.
'Kızımız şu anda maalesef yaşam mücadelesi veriyor'
Bu zamana kadar oradaki hiçbir insanımızla bir problemimiz olmadı, Günün sonunda bir kızımız şu anda maalesef yaşam mücadelesi veriyor. Mermi başının bir yerinden girip öbür yerinden çıktı. Şu an uyutuluyor, hayata tutunması için."