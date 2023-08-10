AK Parti’ye vekilsiz vitrin

AK Parti 7 Ekim’de 4’üncü Olağanüstü Kongresi’ni toplayacak. Kongreye iki ay kala çalışmalar da hızlandı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Merkez Yürütme Kurulu toplantısında kongre hazırlıkları da ana gündem maddesi olacak. MYK’nın bir diğer gündemi de yürütülen çalışmalarla ilgili Teşkilat Başkanlığı’nın sunumu.

Son seçimlerde Meclis Grubu ve kabinede büyük değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük değişimi parti vitrinine de yansıtacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongrede yapacağı değişikliklerde Meclis ve parti ayrımının artacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda, milletvekili olmayan genel başkan yardımcılarının sayısının artabileceği ifade ediliyor. Yeni yönetimde Meclis ve parti ayrımı gözetilecek. Genel başkan yardımcılarının milletvekili olmamasına özen gösterilecek. Bunların yanı sıra, AK Parti’de Binali Yıldırım ile artan genel başkanvekili sayısının da 2 olarak kalacağı ifade ediliyor.