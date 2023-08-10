|
Gündem

AK Parti’ye vekilsiz vitrin

AK Parti, 7 Ekim’de gideceği olağanüstü kongrede değişimi parti yönetimi ile sürdürecek. Seçilecek yeni A takımının milletvekilleri dışında oluşturulacağı bildirildi. Yeni yönetimde Meclis ve parti ayrımı gözetilecek. Genel başkan yardımcılarının milletvekili olmamasına özen gösterilecek.

Nur Banu Aras
04:00 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

AK Parti 7 Ekim’de 4’üncü Olağanüstü Kongresi’ni toplayacak. Kongreye iki ay kala çalışmalar da hızlandı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Merkez Yürütme Kurulu toplantısında kongre hazırlıkları da ana gündem maddesi olacak. MYK’nın bir diğer gündemi de yürütülen çalışmalarla ilgili Teşkilat Başkanlığı’nın sunumu.


VİTRİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Son seçimlerde Meclis Grubu ve kabinede büyük değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük değişimi parti vitrinine de yansıtacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongrede yapacağı değişikliklerde Meclis ve parti ayrımının artacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda, milletvekili olmayan genel başkan yardımcılarının sayısının artabileceği ifade ediliyor. Yeni yönetimde Meclis ve parti ayrımı gözetilecek. Genel başkan yardımcılarının milletvekili olmamasına özen gösterilecek. Bunların yanı sıra, AK Parti’de Binali Yıldırım ile artan genel başkanvekili sayısının da 2 olarak kalacağı ifade ediliyor.


KAMPA GİRECEK

AK Parti, 4’üncü Olağanüstü Kongre’nin ardından kampa girecek. Ekim ayı içerisinde Kızılcahamam’da yapılması beklenen kampa yeni kadrolarla girilecek. Kızılcahamam’da yapılacak kamp yeni milletvekilleri ve yeni parti yönetiminin ilk kampı olacak.


#AK Parti
#vitrin
#milletvekili
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tekirdağ’da denize giren 2 kişi boğuldu