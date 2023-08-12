Akbelen uyarısı: Provokasyona izin vermeyin

Öte yandan, AK Parti MYK’da ekonomiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şunları dediği öğrenildi: “Hem içeride ardı ardına yaşadığımız badirelerin hem bölgesel ve küresel krizlerin hem de kendi sosyal bünyemize has birtakım sorunların yol açtığı sıkıntıların hepsi de gelip geçicidir. Bugün çok tartışılan enflasyon konusunda en büyük başarı bizim dönemimize aittir. Mesela, son 21 yılın enflasyon ortalaması yüzde 15’in altındadır. Bu ortalama rakamın 1970’lerde yüzde 34, 1980’lerde yüzde 44, 1990’larda yüzde 74 seviyelerinde olduğunu unutmamalıyız. Enflasyonu yüzde 6’lara kadar düşüren de yine biz olduk. İç ve dış pek çok arızi meselenin üst üste gelmesiyle yükselen enflasyonu, yeniden tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz.”