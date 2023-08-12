Akbelen uyarısı: Provokasyona izin vermeyin

Recep Tayyip Erdoğan
AK Parti MYK önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Edinilen bilgilere göre, AK Parti MKYK toplantısını 5 Eylül’de yaparak 4. Olağanüstü Kongreye gitme sürecini resmen başlatma kararı aldı. Erdoğan, kongreyle beraber teşkilata yerel seçim çalışmaları konusunda hızlanılmasının işaretini vereceğini belirtti. Erdoğan, “Kongremizi yapacağız. Seçimlere daha çok çalışacağız. İyi adaylar belirlemeliyiz. Doğru ve sevilen adaylar üzerinde duracağız” ifadelerini kullandı.
KAMP KASIMA BAŞKA YERDE
Toplantıda ayrıca, ekim ayının ikinci haftası yapılması planlanan kampın ise kasım ayına ertelenmesi kararı alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurmaylarına, “Kampa acele etmeyin onu biraz erteleyin. Kampı bu sefer farklı bir yerde düşünüyorum” dediği öğrenildi.
EKONOMİDE SORUNLAR GEÇİCİ
Öte yandan, AK Parti MYK’da ekonomiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şunları dediği öğrenildi: “Hem içeride ardı ardına yaşadığımız badirelerin hem bölgesel ve küresel krizlerin hem de kendi sosyal bünyemize has birtakım sorunların yol açtığı sıkıntıların hepsi de gelip geçicidir. Bugün çok tartışılan enflasyon konusunda en büyük başarı bizim dönemimize aittir. Mesela, son 21 yılın enflasyon ortalaması yüzde 15’in altındadır. Bu ortalama rakamın 1970’lerde yüzde 34, 1980’lerde yüzde 44, 1990’larda yüzde 74 seviyelerinde olduğunu unutmamalıyız. Enflasyonu yüzde 6’lara kadar düşüren de yine biz olduk. İç ve dış pek çok arızi meselenin üst üste gelmesiyle yükselen enflasyonu, yeniden tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz.”
YETERSİZ TEDBİR ALINDI
Erdoğan’ın MYK’da Muğla’nın Akbelen ilçesinde yaşanan olaylarla ilgili dışarıdan gelerek olayı provoke edenlere tepki göstererek, “Olayı provoke edenlere fırsat vermeyin. Dışarıdan gelenlere karşı yetersiz tedbirler alındı” dediği öğrenildi.