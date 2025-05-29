Akıma kapılıp 4 katlı binanın çatısından düşen işçi öldü

Binanın çatısında tadilat çalışması yapan Zafer Ayyıldız ve Sait Demir, elektrik akımına kapıldı. Zafer Ayyıldız akıma kapılıp aşağı düştü. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ayyıldız, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Zafer Ayyıldız, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.