Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Banyoya girdi elektrikli kazandan akıma kapıldı: Yaşlı kadın kurtarılamadı

Banyoya girdi elektrikli kazandan akıma kapıldı: Yaşlı kadın kurtarılamadı

13:507/04/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Yaşlı kadın duş almak için girdiği banyodaki kazana dokununca akıma kapıldı.
Yaşlı kadın duş almak için girdiği banyodaki kazana dokununca akıma kapıldı.

Mardin'in Derik ilçesinde, duş almak için girdiği banyodaki elektrikli kazandan akıma kapılan Daime Özçelik (60), hayatını kaybetti.

Mardin Derik'te Daime Özçelik, duş almak için girdiği banyodaki kazana dokununca akıma kapıldı. Özçelik, yakınları tarafından otomobille Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan kontrollerde, Özçelik'in yolda hayatını kaybettiği belirlendi. Özçelik'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından mezradaki aile kabristanında defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Daime Özçelik



#mardin
#derik
#elektrik

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
OGM 3477 personel alım sonuçları açıklandı mı? İşte Orman Genel Müdürlüğü kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı