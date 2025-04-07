Banyoya girdi elektrikli kazandan akıma kapıldı: Yaşlı kadın kurtarılamadı

Yaşlı kadın duş almak için girdiği banyodaki kazana dokununca akıma kapıldı.
Mardin'in Derik ilçesinde, duş almak için girdiği banyodaki elektrikli kazandan akıma kapılan Daime Özçelik (60), hayatını kaybetti.
Mardin Derik'te Daime Özçelik, duş almak için girdiği banyodaki kazana dokununca akıma kapıldı. Özçelik, yakınları tarafından otomobille Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan kontrollerde, Özçelik'in yolda hayatını kaybettiği belirlendi. Özçelik'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından mezradaki aile kabristanında defnedildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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