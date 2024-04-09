Akşener aday olmayacak

31 Mart yerel seçimlerinden sonra istifa çağrılarına kulak tıkayıp olağanüstü kurultaya gideceğini açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Nisan'da toplanacak seçimli olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıkladı. Akşener, yazılı açıklamasında, “Süreç boyunca sonuçların sorumluğunun şahsıma ait olduğunu her fırsatta vurguladım. Ben şahsen seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım. Bu kapsamda, seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028’e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda genel başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum. Kurultayımızın şimdiden partimiz, milletimiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Akşener parti genel merkezindeki makam odasını boşalttı. Görevliler, Akşener'in eşyalarını toplayıp araçla evine götürdü.

DERVİŞOĞLU VE AYDIN DA ADAY

Partide adaylık açıklamaları peş peşe geldi. 25 Ekim 2017’de kurulan İYİ Parti’de Akşener’den koltuğu devralmak için 3 isim adaylığını açıkladı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Grup Başkanı Koray Aydın aday oldu. Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın da adaylığını duyuranlar arasında.

AKŞENER’İN ÖZEL KALEMİ DUYURDU

Dervişoğlu’nun adaylığını İYİ Parti WhatsApp bilgi grubunda Akşener’in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar’ın duyurması dikkat çekti. Dervişoğlu da sosyal medya hesabından “Böylesine kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir. 27 Nisan’da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olacağımı kamuoyunun bilgi ve takdirlerine arz eder, saygılar sunarım” açıklamasını yaptı.

Koray Aydın adaylığını “Milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, kurultay delegelerimiz ve partimize emek vermiş pek çok dava arkadaşımızla yürüttüğümüz istişareler sonucu genel başkan adayı olmaya karar vermiş bulunmaktayım. Kurucu Teşkilat Başkanı olduğum ve bir evlat gibi büyüttüğümüz İYİ Partimizi yeniden ayağa kaldırmak, Türkiye'ye yeniden umut olmasını sağlamak ve partimiz için emek veren bütün dava arkadaşlarımızı birlik, bütünlük ve kardeşlik hukukuyla bir araya getirmek amacıyla kutlu bir yola çıkmış bulunuyoruz” diye duyurdu.

ÖZLALE İSTİFA ETTİ

Yerel seçimlerde İzmir’den aday gösterilen İzmir Milletvekili Ümit Özlale ise partiden istifa etti. Özlale istifasını şu sözlerle açıkladı: “Geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum.”















