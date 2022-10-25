Gündem Akşener CHPlilere sert çıktı Masaya davet ettiniz geldik sağcı istemiyorsanız etmeyin kardeşim
POLİTİKA

Akşener CHP'lilere sert çıktı: Masaya davet ettiniz geldik sağcı istemiyorsanız etmeyin kardeşim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı canlı yayında CHP'lilere sert mesajlar gönderdi. "CHP'ye destek verenlere bir şımarıklık çöktü" diyen Akşener, "Masaya davet ettiniz geldik. Sağcı istemiyorsanız etmeyin kardeşim." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Akşener CHPlilere sert çıktı: Masaya davet ettiniz geldik sağcı istemiyorsanız etmeyin kardeşim
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Halk TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Akşener burada Küçükkaya'nın "Psikolojik üstünlüğü kayıp mı ettiniz?" sorusu üzerine CHP'lilere sert çıktı.

Akşener, "CHP'ye destek verenlere bir şımarıklık çöktü. Eğer masada sağcıları istemiyorsanız davet etmeyecektiniz." ifadelerini kullandı.

"BİR ŞIMARIKLIK ÇÖKTÜ"

Akşener konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir şımarıklık çöktü ama siyasilere değil. Genellikle CHP'yi destekleyen ve onu tanzim etmeye çalışan insanlarda. Sağcılar diye bir kavram çıktı. İpin ucu kaçtı.

"MASAYA DAVET ETTİNİZ GELDİK"

Gazetecilik yapan insanlar olmayan şeyleri söylediğinde incinir insanlar. Masaya davet ettiniz geldik. Sağcı istemiyorsanız etmeyin kardeşim. Problem yok biz bunları anlıyoruz ama sonuçları itibariyle bu zararı herkes görür. Kazanılamadığı taktirde bu zararı herkes görür."

Akşener CHP'lilere sert çıktı: Masaya davet ettiniz geldik sağcı istemiyorsanız etmeyin kardeşim
OYNAT 00:18
Akşener CHP'lilere sert çıktı: Masaya davet ettiniz geldik sağcı istemiyorsanız etmeyin kardeşim
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı canlı yayında CHP'lilere sert mesajlar gönderdi. 'CHP'ye destek verenlere bir şımarıklık çöktü' diyen Akşener, 'Masaya davet ettiniz geldik. Sağcı istemiyorsanız etmeyin kardeşim.' ifadelerini kullandı.

Meral Akşener TOGG'un fabrika açılışına katılmayacağını açıkladı: Önceden planlanmış bir programım var
GÜNDEM
Meral Akşener TOGG'un fabrika açılışına katılmayacağını açıkladı: Önceden planlanmış bir programım var
Güneş tutulması başladı

Güneş tutulması başladı

​Türkiye'den ilk görüntüler geldi: 15.00'e kadar sürecek.
100 kilometrede 8 lira yakıt

100 kilometrede 8 lira yakıt

Aracı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalamıştı.
Sosyal konuttailk temel atılıyor

Sosyal konutta
ilk temel atılıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

Dünyada benzeri olmayan teknolojiyle üretildi.

​Bakan Dönmez'den Rusya'nın gaz teklifi açıklaması: Çalışmalarımız tamamlanmak üzere

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.