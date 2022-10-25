Akşener CHP'lilere sert çıktı: Masaya davet ettiniz geldik sağcı istemiyorsanız etmeyin kardeşim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Halk TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Akşener burada Küçükkaya'nın "Psikolojik üstünlüğü kayıp mı ettiniz?" sorusu üzerine CHP'lilere sert çıktı.

Akşener, "CHP'ye destek verenlere bir şımarıklık çöktü. Eğer masada sağcıları istemiyorsanız davet etmeyecektiniz." ifadelerini kullandı.

"BİR ŞIMARIKLIK ÇÖKTÜ"

Akşener konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir şımarıklık çöktü ama siyasilere değil. Genellikle CHP'yi destekleyen ve onu tanzim etmeye çalışan insanlarda. Sağcılar diye bir kavram çıktı. İpin ucu kaçtı.

"MASAYA DAVET ETTİNİZ GELDİK"

Gazetecilik yapan insanlar olmayan şeyleri söylediğinde incinir insanlar. Masaya davet ettiniz geldik. Sağcı istemiyorsanız etmeyin kardeşim. Problem yok biz bunları anlıyoruz ama sonuçları itibariyle bu zararı herkes görür. Kazanılamadığı taktirde bu zararı herkes görür."

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