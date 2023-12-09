Akşener’e ince muamele

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in parti grup toplantısında yaptığı büyükşehirlerdeki yetersiz ulaşım eleştirisine yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Hiç ama hiç üstüme alınmadım çünkü biz Sayın Meral Akşener'le İstanbul'da çok önemli metro hatlarını, tramvay hatlarını beraber açtık ve inşallah yine açarız. Sayın Akşener'le ve İYİ Parti'yle, İYİ Parti teşkilatıyla, İstanbul'daki temsilcileriyle görüşmelerimiz akşamdan sabaha kesilmez" dedi.