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Akşener’e ince muamele

Mehmet Güney
04:00 - 9/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 00:45 - 9/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Meral Akşener.
Meral Akşener.

CHP, iş birliği teklifini geri çeviren İYİ Parti’ye Cumhurbaşkanlığı seçiminde Memleket Partisi üzerinde kurduğu baskının benzerini uygulamayı planlıyor. Muharrem İnce, oyları böldüğü ve olası yenilginin sorumlusu olacağı şeklinde baskı altına alınmıştı. İş birliği teklifinin ret edilmesinin ardından, kendi rotasını çizen CHP seçim sürecinde eski ortağını yıpratacak.

YENİ SUÇLAMALAR GELECEK

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti’nin masadan kalkıp oturmasını seçimin mağlubiyetlerinden biri olarak değerlendiren CHP bu seçim de de İYİ Parti’ye yeni ithamlar yöneltecek. İnce’yi çekilmek zorunda bırakan taktiğin İYİ Parti ve Meral Akşener üzerinde uygulanacağı ileri sürülüyor. Sosyal medya, partideki üst düzey isimlerin söylemleri, parti seçim propagandası ile İYİ Parti’nin oyları böldüğü belirtilip olası yenilgide sorumlu olarak İYİ Parti gösterilecek.

9 saatte karar verdiler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlere müstakil girme kararı verdikleri Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının 9 saat sürdüğünü söyledi. Trabzon İl Başkanlığı’nı ziyaretinde konuşan Akşener, üçüncü seçeneğe ihtiyaç olduğunu vurguladı. Akşener, “İlk defa bir siyasi partide insanların, GİK üyelerinin birbirine argümanlarla hitap ettiği, birbirini kavga etmeden, hakaret etmeden argümanlarla birbirini ikna etmeye çalıştığı 9 saatlik bir toplantı yaptık biz” dedi.



#siyaset
#İYİ Parti
#Meral Akşener
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