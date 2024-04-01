Akşener’e istifa çağrısı

Kurulduğu günden bu yana ilk kez bir seçime ittifaksız giren İYİ Parti sandıktan umduğunu bulamadı. 2019 yılında Türkiye genelinde 7,5 oy alan İYİ Parti’nin dünkü seçimde oyları yaklaşık yüzde 4 oranında düştü ve yüzde 3,7’de kaldı. Bir önceki mahalli idareler seçiminde hiçbir il kazanamayan İYİ Parti, bu kez bir il belediyesi kazandı. İYİ Parti Nevşehir’de yüzde 52,8’le birinci parti oldu. İYİ Parti Ankara, İstanbul ve İzmir’de hiçbir ilçe kazanamadı. Bilecik'in Osmaneli, Samsun'un Yakakent, Isparta'nın Yalvaç ve Gelendost, Giresun'un Tirebolu, Çanakkale'nin Lapseki, Balıkesir'in İvrindi, Ordu'nun Korgan, Erzurum'un Horasan, Konya'nın Ahırlı, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçelerinde İYİ