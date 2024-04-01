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Akşener’e istifa çağrısı

2019 seçimlerinde yüzde 7,3 oy alan İYİ Parti yarı yarıya eridi. Hezimetin hemen ardından İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz, Meral Akşener’i de istifaya davet etti.

Mehmet Güney
04:00 - 1/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 04:09 - 1/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Meral Akşener.
Meral Akşener.

Kurulduğu günden bu yana ilk kez bir seçime ittifaksız giren İYİ Parti sandıktan umduğunu bulamadı. 2019 yılında Türkiye genelinde 7,5 oy alan İYİ Parti’nin dünkü seçimde oyları yaklaşık yüzde 4 oranında düştü ve yüzde 3,7’de kaldı. Bir önceki mahalli idareler seçiminde hiçbir il kazanamayan İYİ Parti, bu kez bir il belediyesi kazandı. İYİ Parti Nevşehir’de yüzde 52,8’le birinci parti oldu. İYİ Parti Ankara, İstanbul ve İzmir’de hiçbir ilçe kazanamadı. Bilecik'in Osmaneli, Samsun'un Yakakent, Isparta'nın Yalvaç ve Gelendost, Giresun'un Tirebolu, Çanakkale'nin Lapseki, Balıkesir'in İvrindi, Ordu'nun Korgan, Erzurum'un Horasan, Konya'nın Ahırlı, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçelerinde İYİ

Parti kazandı.

AKŞENER’E İSTİFA ÇAĞRISI

Seçim sonuçları açıklanırken, İYİ Parti’de üst düzey bir istifa geldi. Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz görevinden istifa edip Genel Başkan Meral Akşener’i de istifaya çağırdı. Daha önce İYİ Parti’den istifa eden İBB Meclis Üyesi İbrahim Özkan da Akşener'in kurultay kararı alarak yeniden aday olmayacağını öne sürdü. Akşener bugün partisinin genel merkezinde seçime ilişkin açıklamalarda bulunacak.



#İYİ Parti
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