Akyurt'ta çiçekler seralarda büyüyor

Belediyeye ait Lojistik Tesislerin yanında yer alan serada, Akyurt Belediyesi çalışanları çeşitli süs bitkilerini toprakla buluşturdu.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık park, bahçe ve çiçeklerin üretilmesiyle ilgili olarak “Akyurt Belediyesi olarak bahar ve yaz aylarında parklarımızı süsleyen güzel bitkilerin ve çiçeklerin çoğunu kendi tesislerimizde üretiyoruz. Geçtiğimiz günlerde seramızda 7 bin 906 lavanta, 720 gül, 450 uzun berberis, 65 bodur berberis, 125 biberiye ve ateş dikeni bitkisi toprakla buluştu. Özellikle lavanta, son dönemde peyzaj çalışmalarının gözde çiçeği. Ayrıca uygun fiyata istediğimiz kalitede lavanta bulmak mümkün olmuyor.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık açıklama yaptı.

Bildiğiniz gibi arıcılarımıza da kovanlarının çevresine dikmeleri için lavanta dağıtmaktayız. Bu yıl en çok ihtiyaç duyacağımız çeşit lavanta olacak. Parklarımızda da oldukça sık tercih edeceğiz. Diğer bitkilerin temininde de dışa bağımlı kalmak istemiyoruz. Belediyemizin imkanları elverdiği müddetçe bitkilerimizi seralarımızda yetiştirerek maliyeti düşürüyoruz. Bu konuda bilgili ve yeterli çalışanımız olduğu için her yıl başarıyla çiçekler yetiştirip, parklarımızda insanların içini açan güzel görüntüleri sağlayabiliyoruz. Bu da ayrı bir başarı diye düşünüyorum. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.